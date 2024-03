« Quand on est vaincus, le courage consiste à négocier »

Le pape François à la basilique Saint-Pierre, au Vatican, le 9 mars 2024

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le souverain pontife n’est pas infaillible. Et à juste titre, Zelensky l’a envoyé paître. En effet, l’Ukraine n’est pas vaincue. Elle résiste difficilement mais victorieusement aux assauts des troupes de Poutine.

Le pape veut la paix. C’est son rôle. La paix ? Pourquoi pas ? Mais pas à n’importe quel prix. Ce que le souverain pontife demande aux Ukrainiens ressemble à une reddition.

Les soldats russes sont sur le territoire ukrainien. Il est bien normal que Zelensky cherche à les chasser. Le pape François aurait pu essayer une autre version : « Quand on est vainqueurs, le courage consiste à négocier. » Mais il faut beaucoup plus pour que Poutine s’estime vainqueur. Il veut, quitte à perdre des milliers d’hommes, prendre Kiev. Vaincus pour vaincus, le titulaire du Vatican aurait pu s’adresser aux combattants du Hamas. Il est vrai qu’ils sont musulmans et n’ont a priori rien à foutre des paroles du pape. Allah pourrait les convaincre d’avoir le courage de négocier. Mais Allah doit être occupé ailleurs...