Folie glaciale

Quand l’Antarctique rend fou

Loin des images romantiques d’un continent extrême qui rend fou, les récits de l’Antarctique ont souvent masqué des réalités plus profondes. Des rapports récents ont révélé l’ampleur des violences sexuelles et du harcèlement dans les bases polaires, des abus que les chercheurs ne lient pas à l’environnement hostile, mais à une culture imprégnée de virilisme héroïque. À l’heure où l’humanité s’apprête à vivre dans d’autres environnements extrêmes comme l’espace, l’Antarctique apparaît non seulement comme un laboratoire scientifique coopératif, mais aussi comme un révélateur inquiétant des comportements humains en société fermée. Les célébrations du Midwinter Day, à la fois rituels de survie et d’endurance, rappellent que la frontière entre l’émerveillement et l’angoisse est parfois mince et que le danger véritable n’est pas toujours là où on l’attend.