Instrumentalisation des musulmans

Proposition de Commission d’enquête sur “l’islamophobie” : le jeu dangereux des Insoumis

Le 9 avril 2025, plusieurs députés du groupe LFI ont déposé une proposition de résolution (n°1271) visant à la création d’une « commission d’enquête portant sur l’islamophobie ». Cette commission aurait pour mission, selon le texte, d’évaluer la construction de stéréotypes négatifs à l’égard de l’islam, d’analyser les discours et pratiques discriminatoires, et de dresser un état des lieux de l’islamophobie en France. Le document cite explicitement le Collectif contre l’islamophobie en Europe (CCIE), organisation héritière du CCIF, dissous par décret en 2020 après l’assassinat de Samuel Paty. Cette référence soulève de vives interrogations sur les intentions réelles de cette initiative, son impact sur le débat public, et les risques de réhabilitation indirecte de structures controversées.