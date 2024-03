Pourquoi les hommes modernes ont-ils remplacé les Néandertaliens ? La clé pourrait se trouver dans nos structures sociales

Les Néandertaliens avaient un grand cerveau, un langage et des outils sophistiqués.

Pourquoi l'homme a-t-il conquis le monde alors que ses plus proches parents, les Néandertaliens, se sont éteints ? Il est possible que nous soyons tout simplement plus intelligents, mais il y a étonnamment peu de preuves de cette affirmation.

Les Néandertaliens avaient un grand cerveau, un langage et des outils sophistiqués. Ils fabriquaient des objets d'art et des bijoux. Ils étaient intelligents, ce qui laisse entrevoir une curieuse possibilité. Peut-être que les différences cruciales ne se situent pas au niveau individuel, mais dans nos sociétés.

Il y a 250 000 ans, l'Europe et l'Asie occidentale étaient des terres néandertaliennes. L'Homo sapiens habitait le sud de l'Afrique. Les estimations varient, mais il y a peut-être 100 000 ans, les hommes modernes ont migré hors d'Afrique.

Il y a 40 000 ans, les Néandertaliens ont disparu d'Asie et d'Europe, remplacés par des humains. Leur remplacement lent et inévitable suggère que les humains avaient un certain avantage, mais on ne sait pas lequel.

Les anthropologues considéraient autrefois les Néandertaliens comme des brutes à l'esprit obtus. Mais des découvertes archéologiques récentes montrent qu'ils rivalisaient avec nous en termes d'intelligence.

Les Néandertaliens ont maîtrisé le feu avant nous. Ils étaient de redoutables chasseurs, s'attaquant au gros gibier comme les mammouths et les rhinocéros laineux, ainsi qu'aux petits animaux comme les lapins et les oiseaux.

Ils cueillaient des plantes, des graines et des coquillages. La chasse et la recherche de nourriture pour toutes ces espèces exigeaient une connaissance approfondie de la nature.

Les Néandertaliens avaient également le sens de la beauté, fabriquant des perles et des peintures rupestres. C'était un peuple spirituel, qui enterrait ses morts avec des fleurs.

Les cercles de pierres découverts à l'intérieur des grottes pourraient être des sanctuaires néandertaliens. Comme les chasseurs-cueilleurs modernes, les Néandertaliens étaient probablement imprégnés de superstition et de magie : le ciel était rempli de dieux, les grottes étaient habitées par des esprits-ancêtres.

Et puis, Homo sapiens et Néandertaliens ont eu des enfants ensemble. Nous n'étions pas si différents. Mais nous avons rencontré les Néandertaliens à de nombreuses reprises, au cours de nombreux millénaires, avec toujours le même résultat. Ils ont disparu. Nous sommes restés.

La société des chasseurs-cueilleurs

Il se peut que les différences essentielles se situent moins au niveau individuel qu'au niveau sociétal. Il est impossible de comprendre les humains isolément, pas plus qu'on ne peut comprendre une abeille sans tenir compte de sa colonie. Nous tenons à notre individualité, mais notre survie est liée à des groupes sociaux plus vastes, comme le sort d'une abeille dépend de la survie de la colonie.

Les chasseurs-cueilleurs modernes constituent notre meilleure estimation du mode de vie des premiers hommes et des Néandertaliens. Des peuples comme les Khoisan de Namibie et les Hadzabe de Tanzanie rassemblent leurs familles en bandes errantes de 10 à 60 personnes. Ces bandes se regroupent pour former une tribu peu organisée d'un millier de personnes ou plus.

Ces tribus n'ont pas de structures hiérarchiques, mais elles sont liées par une langue et une religion communes, des mariages, des liens de parenté et des amitiés. Les sociétés néandertaliennes étaient peut-être similaires, mais avec une différence cruciale : des groupes sociaux plus petits.

Des tribus très unies

Les preuves que les Néandertaliens présentaient une plus faible diversité génétique en témoignent.

Dans les petites populations, les gènes se perdent facilement. Si une personne sur dix est porteuse d'un gène de cheveux frisés, dans un groupe de dix personnes, un seul décès pourrait éliminer le gène de la population. Dans un groupe de cinquante personnes, cinq personnes seraient porteuses du gène - plusieurs copies de sauvegarde. Au fil du temps, les petits groupes ont donc tendance à perdre des variations génétiques, ce qui se traduit par une diminution du nombre de gènes.

En 2022, de l'ADN a été prélevé sur les os et les dents de 11 Néandertaliens découverts dans une grotte des monts Altaï, en Sibérie. Plusieurs individus étaient apparentés, dont un père et une fille, et provenaient d'une même bande. Ils présentaient une faible diversité génétique.

Comme nous héritons de deux jeux de chromosomes - l'un de notre mère, l'autre de notre père - nous portons deux copies de chaque gène. Souvent, nous avons deux versions différentes d'un gène. Il se peut que votre mère vous donne un gène pour les yeux bleus et que votre père vous donne un gène pour les yeux bruns.

Mais les Néandertaliens de l'Altaï n'avaient souvent qu'une seule version de chaque gène. Comme l'indique l'étude, cette faible diversité suggère que les Néandertaliens vivaient en petits groupes, probablement composés d'une vingtaine de personnes en moyenne.

Il est possible que l'anatomie néandertalienne ait favorisé les petits groupes. Robustes et musclés, les Néandertaliens étaient plus lourds que nous. Chaque Néandertalien avait donc besoin de plus de nourriture, ce qui signifie que la terre pouvait accueillir moins de Néandertaliens que d'Homo sapiens.

De plus, il est possible que les Néandertaliens aient principalement mangé de la viande. Les mangeurs de viande tiraient moins de calories de la terre que les personnes qui mangeaient de la viande et des plantes, ce qui entraînait à nouveau une diminution des populations.

La taille du groupe est importante

Si les humains vivaient dans des groupes plus importants que les Néandertaliens, cela aurait pu nous donner des avantages.

Les Néandertaliens, forts et habiles à manier la lance, étaient probablement de bons combattants. Les humains de faible corpulence ont probablement riposté en utilisant des arcs pour attaquer à distance.

Mais même si les Néandertaliens et les humains étaient aussi dangereux les uns que les autres au combat, si les humains disposaient également d'un avantage numérique, ils pouvaient emmener plus de combattants et absorber plus de pertes.

Les grandes sociétés présentent d'autres avantages plus subtils. Les grands groupes ont plus de cerveaux. Plus de cerveaux pour résoudre les problèmes, se souvenir des connaissances sur les animaux et les plantes, et des techniques pour fabriquer des outils et coudre des vêtements. Tout comme les grands groupes ont une plus grande diversité génétique, ils auront une plus grande diversité d'idées.

Et plus il y a de personnes, plus il y a de connexions. Les connexions au sein d'un réseau augmentent de manière exponentielle en fonction de sa taille, conformément à la loi de Metcalfe. Un groupe de 20 personnes a 190 connexions possibles entre ses membres, tandis que 60 personnes ont 1 770 connexions possibles.

Les informations circulent à travers ces connexions : nouvelles sur les personnes et les mouvements d'animaux, techniques de fabrication d'outils, paroles, chants et mythes. De plus, le comportement du groupe devient de plus en plus complexe.

Prenons l'exemple des fourmis. Individuellement, les fourmis ne sont pas intelligentes. Mais les interactions entre des millions de fourmis permettent aux colonies de construire des nids élaborés, de chercher de la nourriture et de tuer des animaux dont la taille est plusieurs fois supérieure à celle d'une fourmi. De même, les groupes humains font des choses qu'une seule personne ne peut pas faire : concevoir des bâtiments et des voitures, écrire des programmes informatiques complexes, faire la guerre, diriger des entreprises et des pays.

L'homme n'est pas le seul à avoir un gros cerveau (les baleines et les éléphants en ont un) ou à former d'immenses groupes sociaux (les zèbres et les gnous forment d'immenses troupeaux). Mais nous sommes uniques pour les combiner.

Pour paraphraser le poète John Dunne, aucun homme - et aucun Néandertalien - n'est une île. Nous faisons tous partie de quelque chose de plus grand. Et tout au long de l'histoire, les humains ont formé des groupes sociaux de plus en plus importants : bandes, tribus, villes, États-nations, alliances internationales.

Il se peut donc que la capacité à construire de grandes structures sociales ait donné à l'Homo sapiens l'avantage sur la nature et sur les autres espèces d'hominines.

Cet article a été initialement publié sur The Conversation.