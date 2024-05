Pour les éléphants comme pour les humains, les salutations sont une affaire compliquée

L'éléphant d'Asie "Trompita" fête son 63e anniversaire avec un gâteau fait de fruits et de légumes au zoo Aurora de Guatemala City, le 17 février 2024.

Titulaire d’un doctorat en éthologie, Jessica Serra est spécialiste de l’étude du comportement des mammifères. Elle s’est spécialisée dans l’étude de la cognition animale et a travaillé en tant que chercheuse pendant plus de 15 ans. Elle est l’auteure de plusieurs essais scientifiques dont « Dans la tête d’un chat », « La bête en nous » ainsi que d’autres ouvrages de vulgarisation scientifique. Elle dirige la collection d’essais scientifiques « Mondes Animaux » qui regroupe des chercheurs en éthologie et propose à travers des livres accessibles au grand public de nous projeter dans les univers sensoriels et cognitifs des non-humains en évitant l’écueil de l’anthropomorphisme : « Et si, au lieu de regarder les animaux avec nos yeux, nous les regardions avec les leurs ? ».” Retrouvez son site internet : www.jessica-serra.com

Atlantico : La salutation chez les mammifères semble une affaire complexe. Qu’est-ce que cela signifie ?

Jessica Serra : Nous, les humains, nous saluons de différentes manières. Selon la culture à laquelle nous appartenons ou la région dans laquelle nous vivons, nous faisons un simple coucou au loin, nous claquons la bise (2, 3 ou 4 selon les régions du monde), nous pouvons aussi faire une accolade, serrer la main ou plus simplement, dire « bonjour ». Nous ne manquons pas de dire aussi « au revoir » lorsque nous quittons une personne, à nouveau en se faisant des bises, en se serrant dans les bras, ou de manière cordiale. En réalité, nous n’avons rien inventé ! De nombreux animaux se saluent et se disent au revoir. Parmi eux, les chimpanzés et les bonobos, nos plus proches cousins, ont été étudiés de près par une équipe suisse-américaine.

Les scientifiques ont découvert que ces singes possèdent des rituels de salutation, en échangeant des regards de manière plus ou moins éloignée, mais aussi en effectuant différents gestes, comme se toucher la main, se tenir la main, donner un coup de tête amical, s’embrasser…Lorsqu’il est temps de se dire au revoir, les chimpanzés et les bonobos se saluent à nouveau, ce qui marque la fin de l’interaction. Chose intéressante, les bonobos, réputés pour leur tolérance sociale et leur côté moins despotique que les chimpanzés, manifestent ce type de salutations de manière moins nombreuse et moins fréquente quand ils sont en présence d’un partenaire avec lequel ils ont tissé un lien social fort. Une tendance que l’on retrouve chez l’humain, réputé, lui aussi pour sa tolérance sociale développée. En d’autres termes, plus les humains et les bonobos ont des liens forts avec le partenaire avec lequel ils interagissent, moins ils s’embarrassent des formalités liées aux « bonjour ! » « au revoir ! ».

Les éléphants ont une manière de communiquer très sophistiquée. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Dotés d’une excellente mémoire et d’une communication élaborée, les éléphants vivent dans une société de "fission-fusion". Certains individus quittent parfois la harde puis la réintègrent après plusieurs semaines ou plusieurs mois, ce qui implique de hautes capacités de reconnaissance des congénères. Au sein du groupe, les liens sociaux sont très forts, ce qui nécessite également des capacités de communication sophistiquées. Cette communication comprend des signaux odorants, acoustiques, visuels et tactiles. La chercheuse Joyce Pool et son mari ont créé un éthogramme de l’éléphant très détaillé, dans lequel sont répertoriés plus de 300 sons différents. Parmi leurs émissions sonores, le grondement renseigne sur le sexe de l’individu qui l’émet, son âge, son état reproducteur, son état d’excitation et son identité individuelle. D'autres vocalisations telles que les rugissements sont émis en cas de forte excitation. Les éléphants sont aussi capables d’utiliser et de percevoir les infrasons pour communiquer sur de longues distances, ce dont l’humain est incapable. La bouche, les glandes temporales et les organes génitaux des éléphants produisent des sécrétions contenant des informations relatives à l'identité individuelle, à l'état reproducteur ou à l'état émotionnel, que les éléphants examinent souvent avec leur trompe.

Quels sont les différents types de salutations des éléphants et qu’est-ce qu’ils représentent ?

Une étude menée par des chercheurs de l’Université de Vienne montre qu’à l’instar des humains, des bonobos et des chimpanzés, les éléphants aussi se saluent ! Les chercheurs ont répertorié pas moins de 20 types de gestes différents utilisés lors des salutations, et montré que les éléphants les combinent avec différentes vocalisations telles que des grondements, des rugissements et des trompettes, produites par une forte expulsion d'air à travers la trompe. Les voilà en train d’écarter ou d’agiter les oreilles, de montrer leur postérieur, de toucher le congénère en se frottant contre lui ou d’agiter leur trompe. En plus de cette gestuelle et de leurs vocalisations lorsqu’ils se saluent, les éléphants ont une manière bien singulière de se dire « bonjour », en urinant, en déféquant ou en émettant des odeurs via leurs glandes temporales situées entre leurs yeux et leurs oreilles : un cocktail d’odeurs riche en informations lors des retrouvailles ! Selon les chercheurs, ces salutations auraient plusieurs fonctions : elles réduiraient les tensions et éviteraient les conflits, mais surtout, elles réaffirmeraient les liens sociaux existants.