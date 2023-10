Pic de rumeurs sur la mort de Poutine : vraies ou fausses, quel casting pour lui succéder ?

Le Premier ministre russe Mikhail Mishustin avec Vladimir Poutine.

Vladimir Poutine se prépare clairement à un nouveau mandat et a commencé sa campagne électorale. Il inaugure des infrastructures, multiplie les rencontres avec le public et tente de prouver que lui-même et la Russie belliqueuse ont de nombreux partisans parmi les dirigeants d'autres pays. Toutefois, compte tenu de l'âge du président russe, de son état de santé et de son comportement public (pas toujours adéquat), le scénario de la succession devient assez probable dans un avenir relativement proche. Le scénario de succession classique ne sera guère possible dans ce cas. Dans les années 2000 et au début des années 2010, les collaborateurs de Poutine au sommet de la hiérarchie du pouvoir étaient assez monolithiques et capables de résoudre les problèmes dans leur cercle étroit. Cela signifie que ce groupe pouvait désigner un successeur en son sein et obtenir l'approbation du président. Actuellement, la partie supérieure de la structure hiérarchique est une mosaïque hétéroclite de "vieux Pétersbourgeois", de "la cour" (par exemple d'anciens gardes de sécurité), d'enfants de "Pétersbourgeois" et de fonctionnaires carriéristes. Ces sous-groupes ont peu en commun : ils ont des vues différentes sur l'avenir du pays, du monde et de la vie en général. Par conséquent, le successeur de Vladimir Poutine obtiendra très probablement ce rôle en raison d'une combinaison de facteurs. Tout d'abord, grâce à l'influence technocratique personnelle sur le président. Deuxièmement, grâce à l'accumulation de ressources, d'infrastructures et d'un grand projet personnel. Troisièmement, grâce à une combinaison paradoxale d'ambition et d'absence de conflits personnels. Ces deux derniers points sont essentiels pour que le candidat puisse se présenter aux élites comme le meilleur "candidat de consensus" qui gérera le pays et prendra en compte les intérêts des principaux groupes d'influence.

Plusieurs personnes, parmi les hauts fonctionnaires russes, disposent d'une telle influence, associée à des ressources. Ambitieux, ils ont délibérément construit leur image et accumulé des ressources afin de conserver au moins leur place dans la hiérarchie et, de préférence, de progresser encore. Cinq personnalités de ce type peuvent être distinguées à l'heure actuelle, à savoir : le Premier ministre Mikhail Mishustin, le maire de Moscou Sergey Sobyanin, le vice-Premier ministre Marat Khusnullin, le premier chef adjoint de l'administration présidentielle Sergey Kiriyenko et l'envoyé présidentiel dans le district fédéral d'Extrême-Orient Yury Trutnev. Chacun d'entre eux possède une image et des ressources distinctives, et certains ont également des projets personnels et des infrastructures qui les aideront à devenir des "candidats de consensus" à la présidence au nom des élites. Le moment est bien choisi pour passer en revue leurs ressources : après la campagne présidentielle, ou même avant, Poutine pourrait mettre fin à la pause en matière de personnel et "réaffecter" le personnel de la haute bureaucratie. Cela redistribuera l'équilibre des ressources, mais ne l'éliminera pas complètement.

Mikhail Mishustin : Successeur en vertu de sa fonction

Mikhail Mishustin est le Premier ministre et le deuxième personnage du pays, ce statut étant sa principale ressource. Vladimir Poutine étant d'un âge avancé, Mikhail Mishustin assumera automatiquement ses fonctions en cas de maladie ou de décès du président. Les élites russes se sont familiarisées avec le Premier ministre : elles ont eu suffisamment de temps pour travailler avec lui et l'accepter comme "leur propre homme". Les groupes d'influence connaissent le style de travail de Mishustin et son entourage professionnel le plus proche. On pense que le Premier ministre est assez proche d'Igor Sechin, le dirigeant de Rosneft, mais même si c'est vrai, Mishustin a également construit son propre profil politique au cours de ses trois années de mandat. Au cours de sa campagne de relations publiques, il a prouvé aux élites que, premièrement, il était un véritable Premier ministre dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été attribués, intéressé par ce poste (contrairement à ses récents prédécesseurs). Le deuxième objectif de la campagne a été de montrer que le Premier ministre est un homme politique prometteur qui sait communiquer avec les citoyens, les bureaucrates et les élites. Mishustin voyage dans tout le pays, parle aux gens, offre des cadeaux aux enfants et sait plaisanter avec ceux qui viennent à ses réunions. D'une certaine manière, il remplace déjà Vladimir Poutine, qui se replie de plus en plus sur des "mondes multipolaires" et des "États civilisés" virtuels, se déconnectant ainsi de la réalité. Le cercle rapproché du président élargit encore ce fossé en organisant un public approprié pour Poutine, composé de "volontaires", de "pionniers" et d'"activistes", qui tentent de divertir le chef de l'État. En revanche, Mikhail Mishustin interagit personnellement avec un large public. Il montre qu'il peut travailler efficacement en tant qu'interface pour le gouvernement russe et s'engager dans une gouvernance efficace en ces temps difficiles de COVID et de sanctions.

Mishustin a des inconvénients évidents : il n'a pas de réseau d'influence en dehors du gouvernement. De plus, le contrôle du Premier ministre est assez flou en raison des particularités des structures de pouvoir, où chaque sphère de travail a son propre superviseur, personnellement approuvé par Poutine et responsable devant lui. Toutefois, la "magie" d'un poste officiel et l'inertie générale jouent un rôle important dans la politique russe. Il serait facile pour le Premier ministre, qui est de facto en charge de la gestion opérationnelle, d'intercepter les leviers de commande du pays en cas de force majeure.

Sergey Kiriyenko : le roi de l'infrastructure politique

Au cours des sept années passées à la tête du bloc politique interne de l'administration présidentielle (AP), Kiriyenko est parvenu à étendre considérablement ses pouvoirs formels et informels, ainsi que la fonctionnalité de son poste. Sous Vladislav Surkov et Vyacheslav Volodin, le bloc politique était chargé de construire la couverture pseudo-idéologique du régime, de fournir un soutien en personnel pour certaines nominations de gouverneurs et de mener des campagnes électorales. Kiriyenko a organisé un système de cours de formation, de séminaires et de concours pour les fonctionnaires actuels et futurs. Comme ces initiatives sont étroitement liées, on peut dire que de nombreux bureaucrates russes de niveau moyen à élevé sont personnellement liés à Kiriyenko et à son équipe. Naturellement, ils peuvent (et c'est le cas le plus souvent) appartenir à l'orbite d'un autre groupe d'élite, mais ils doivent néanmoins leur réussite professionnelle à Kiriyenko. Le bloc politique fait largement la publicité de ses concours et de ses écoles de gouverneurs, en soulignant le nombre d'administrateurs à succès qui les ont fréquentés. De cette manière, le premier chef adjoint de l'administration présidentielle tente d'attirer de nouvelles personnes sous son aile et envoie un signal aux anciens stagiaires, comme s'il leur disait : "Je vous ai aidés". La communication avec les diplômés est constamment maintenue par le biais de séminaires et de forums : à cette fin, l'AP et la Sberbank ont mis en place un projet commun appelé "Senezh School of Management". Ainsi, une part importante des fonctionnaires russes de rang moyen (au niveau des gouverneurs et des vice-ministres fédéraux) est en interaction constante avec l'équipe de Kiriyenko. Ils constituent son réseau d'influence, son réservoir de talents et une ressource puissante qui peut être utilisée comme une carte maîtresse dans les négociations avec les élites. Cela peut également être un avantage pour Kiriyenko en tant que candidat de consensus à la présidence.

Pendant son séjour au Kremlin, Sergey Kiriyenko a réussi à organiser une collaboration avec le ministère de l'éducation et le ministère des sciences, et ses associés ont aidé ces structures à créer des cours et des classes de propagande pour les étudiants universitaires et les écoliers. Les enseignants de ces cours ainsi que les tuteurs scolaires suivent également des formations dans les forums et séminaires de Kiriyenko : le bloc politique de l'AP dispose à cet effet d'un réseau de salles ouvertes toute l'année. En outre, l'équipe de Kiriyenko a créé une nouvelle organisation pionnière, le "Mouvement des Premiers", coordonné localement par des fonctionnaires régionaux et municipaux de rang inférieur et moyen, ainsi que par des enseignants dans les écoles. Le réseau de Kiriyenko s'est ainsi considérablement élargi : les coordinateurs du "Mouvement des premiers" sont impliqués dans le travail idéologique avec les jeunes et reçoivent des fonds à cet effet.Ils sont indirectement orientés vers le bloc politique lié à l'AP. La collaboration avec les agences fédérales a non seulement permis à Kiriyenko d'élargir son champ d'influence, mais a également démontré sa capacité à négocier et à communiquer.

Grâce aux progrès technologiques, Sergey Kiriyenko est devenu plus influent que ses prédécesseurs dans l'espace médiatique russe. Entre le début des années 2000 et la fin des années 2010, le monde en ligne a attiré les Russes les plus actifs politiquement, c'est-à-dire une partie relativement faible de la population totale. D'autre part, la télévision et les tabloïds étaient la principale source d'information pour les masses, supervisée jusqu'à aujourd'hui par le deuxième chef adjoint de l'AP Alexey Gromov. Toutefois, 31 % des citoyens russes ne regardent pas la télévision en principe, tandis qu'un nombre croissant de citoyens utilisent principalement des sources en ligne lorsqu'ils recherchent des informations. La sphère qui était périphérique pour le Kremlin devient progressivement cruciale, et Kiriyenko la contrôle déjà. Son fils dirige Vkontakte, le plus grand réseau de médias sociaux, tandis qu'ANO Dialogue, coordonné par l'AP, gère les campagnes en ligne aux niveaux fédéral et régional. Sergey Kiriyenko possède donc son propre empire en ligne, ce qui constitue une ressource très puissante. Une autre ressource puissante est la mobilisation des entreprises pendant les élections : cet aspect a été parfaitement mis au point pendant le mandat de Kiriyenko. Les technologues politiques proches de l'AP savent comment s'assurer que les employés des entreprises publiques et des entreprises loyales à l'État se présentent dans les bureaux de vote. Combiné à la mobilisation des employés du secteur public, cela permet d'obtenir des résultats impressionnants pour les candidats promus par les autorités et d'obtenir un taux de participation très élevé. L'existence de tels réservoirs de mobilisation est un bon atout et une ressource importante dans les mains de Kiriyenko.

L'année dernière, Sergueï Kirienko s'est vu confier une zone supplémentaire à superviser, à savoir les territoires annexés de l'Ukraine (DNR, LNR, parties des oblasts de Zaporizhzhya et de Kherson). Dans ces zones, il s'occupe non seulement des questions politiques, mais aussi des questions sociales et économiques. Il inspecte les infrastructures, les hôpitaux et les écoles, promet des paiements et une assistance. La surveillance étroite exercée par Kirienko sur les territoires occupés par la Russie devrait rappeler qu’il n’est pas seulement un gestionnaire politique (et ancien patron de Rosatom), mais aussi un bon administrateur économique. Il est symptomatique qu’il se déplace en compagnie de responsables gouvernementaux (comme Tatiana Golikova, vice-Premier ministre chargé des affaires sociales), qui ne se comportent pas comme des supérieurs mais plutôt comme des subordonnés de Kirienko.

Ainsi, le premier chef adjoint de l’administration présidentielle a une influence sur le vivier de talents, avec une infrastructure toute prête de gouverneurs et de fonctionnaires de rang intermédiaire. Sergueï Kirienko est en train de créer un réseau d'employés du secteur public motivés financièrement et associés à son bloc : ils peuvent potentiellement devenir des militants lors d'élections libres. Kiriyenko a également réussi à mobiliser les entreprises et à constituer une base de données sur les personnes employées dans de grandes entreprises. En même temps, il s’efforce de prouver ses compétences en matière de gouvernance, même dans des conditions extrêmes.

Sergueï Sobianine : administrateur économique en chef

Depuis l'époque de Iouri Loujkov à la tête de l'administration de Moscou, le statut de maire de la capitale a toujours été accompagné de l'image d'un « administrateur économique coriace » qui n'est peut-être pas très doué en politique, mais qui en sait beaucoup sur la gestion des infrastructures. et attirer les investissements. Sobianine a aussi ce genre d’image, mais contrairement au simple d’esprit Loujkov, il met l’accent sur son profil moderne. Sobianine dirige Moscou depuis 13 ans sans entrer en conflit avec aucun groupe d’élite majeur pendant cette période. Son bureau signe des contrats avec des sociétés proches des frères Rotenberg et de Gennady Timchenko (hommes d'affaires issus de l'entourage de Vladimir Poutine) et coopère avec l'Institut Kurchatov de Mikhaïl Kovalchuk. Concord, l’entreprise d’Evgueni Prigojine, fournissait des repas aux écoles de Moscou. Pour de nombreux gouverneurs russes, les pratiques de gestion de Sobianine sont un exemple à suivre, le maire de la capitale étant un modèle à suivre. Ils tentent d'utiliser les mêmes programmes de développement des transports, procèdent à la rénovation des logements, organisent des festivités et des festivals et tentent de s'engager dans le développement urbain. En effet, Sobianine et son équipe à Moscou ont été les premiers à donner l'exemple dans toutes ces activités.

La mairie pourrait bien servir de source de personnel au niveau fédéral : deux anciens fonctionnaires occupent des postes clés au sein du gouvernement fédéral, à savoir le vice-Premier ministre de la construction Marat Khusnullin et le ministre de l'Économie Maxim Reshetnikov.

Sobianine a également développé ses propres techniques politiques. Son administration s'est entretenue avec des personnalités de l'opposition libérale modérée, comme l'ancien coprésident du Parnas, Vladimir Ryzhkov, et lui a permis de remporter les élections partielles à la Douma municipale de Moscou. Pour les Moscovites ordinaires, qui évitaient à la fois l’ultra-patriotisme et l’oppositionnisme, la mairie s’efforçait de créer une atmosphère hautement apolitique avec Moscou comme ville de services, de culture et de divertissement. L'administration municipale s'efforce de préserver cette atmosphère même en temps de guerre. Mais cela ne signifie certainement pas que le maire de Moscou soit un grand démocrate et un défenseur des libertés. Les autorités municipales ont tiré les leçons des élections de 2019 à la Douma municipale de Moscou, lorsque plus d’une douzaine de candidats de l’initiative Smart Voting d’Alexeï Navalny se sont présentés au parlement municipal. Pour les élections à la Douma de 2021, les administrateurs de Moscou ont envisagé un système de vote électronique (DEG) et ont demandé avec insistance aux employés du secteur public et des entreprises municipales de l'utiliser. Dans la plupart des circonscriptions uninominales, les candidats de l'opposition ont été vainqueurs dans les bureaux de vote hors ligne, soutenus, là encore, par l'initiative Smart Voting. Cependant, après l'introduction du DEG, Russie Unie s'est avérée être le vainqueur officiel dans tous les districts. Cette pratique s'est étendue lors de l'élection du maire de Moscou : les Moscovites se sont vu offrir la possibilité de voter via des terminaux électroniques, même dans les bureaux de vote physiques. Cette pratique peut être reproduite dans tout le pays afin d’obtenir les résultats de vote souhaités.

Les atouts de Sergueï Sobianine incluent son image d’administrateur économique en chef du pays, la capitale comme vitrine de pratiques de gouvernance avancées et son expérience dans l’interaction avec la majorité des groupes d’élite tout en prenant en compte leurs intérêts. Enfin, le maire est en mesure d’offrir une alternative au système politique du Kremlin et un moyen de garantir un décompte « correct » des voix.

Marat Khusnullin et Yury Trutnev : maîtres de projet

Les vice-Premiers ministres Marat Khusnullin (en charge du secteur de la construction) et Yury Trutnev (en charge du District fédéral d'Extrême-Orient, combinant son poste gouvernemental avec celui d'envoyé plénipotentiaire) semblent également être un choix logique parmi les successeurs potentiels qui sont aux commandes des projets et des ressources. Personnellement favorisés par Vladimir Poutine, ils interagissent avec de grands groupes d’élite du fait de leur travail et sont compris par eux. Certaines personnes des deux équipes ont également obtenu des postes au niveau fédéral. Les atouts de Trutnev incluent un bloc politique assez actif au sein du bureau de son envoyé, qui tente d’apaiser les protestations en Extrême-Orient et y parvient souvent. Les vice-Premiers ministres, bien sûr, sont moins visibles que Sobianine, Mishustin et Kirienko, mais ils tentent de gagner les faveurs principalement de Vladimir Poutine, et ensuite seulement de tous les autres. D’un autre côté, leur statut de « moins brillant » peut être un argument de poids au cas où ils voudraient devenir des candidats consensuels : ces successeurs seront moins susceptibles de tirer la couverture à eux et de tenter d’imposer leurs propres règles, du moins dans un premier temps.

Pas le seul, mais un possible

Bien entendu, la nomination d’un « successeur consensuel » à Poutine, acceptable pour les principaux groupes d’élite et responsable de son propre projet et de ses propres ressources, n’est qu’un scénario possible. Si le président lui-même tente de déterminer son successeur, il est fort probable qu'il choisira l'un des personnages mentionnés ci-dessus. Tous font partie de ses favoris et tentent de gagner son soutien d’une manière ou d’une autre. Poutine pourrait également opter pour l’un de ses gardes. Il semble cependant que les expériences de promotion des officiers du Federal Guard Service (FSO) soient presque terminées. Le gouverneur de Toula, Alexeï Dyumine, après la mutinerie de son bon ami Eugène Prigojine, a fait profil bas et toute discussion sérieuse sur une éventuelle succession est terminée pour lui. Dans un autre scénario, l’un des groupes d’élite pourrait tenter d’imposer son propre candidat, mais il est peu probable que ce succès dure longtemps. La majorité des élites russes de l’époque de Poutine ne savent pas partager : d’inévitables conflits vont éclater, probablement suivis de négociations.

Par conséquent, la variante avec un « candidat consensuel » semble être l’option la plus réaliste, et les personnages adaptés à ce type ont déjà préparé leurs projets et propositions à afficher. À propos, certains des candidats potentiels pourraient très bien conclure des alliances situationnelles entre eux : le Premier ministre Sobianine est tout à fait imaginable sous le président Mishustin (et vice versa), Khusnullin pourrait devenir le chef du gouvernement sous Sobianine, tandis que Trutnev s'entend avec Kirienko. Contrairement aux « vieux pétersbourgeois », les « technocrates gestionnaires de projets » sont tout à fait capables de se faire des amis et d’établir des collaborations. Bien sûr, dans un souci de gain personnel.

Ce pool de ressources ne peut pas être considéré comme stable et statique. Après l’élection présidentielle, Vladimir Poutine abordera inévitablement les questions de personnel : après tout, de nombreux responsables battent des records dans le système actuel de Poutine (comme Anton Vaino, chef de l’Administration présidentielle, ou Kiriyenko). Il est également possible que les problèmes de personnel soient résolus avant les élections, même à des fins publicitaires. Un fonctionnaire qui change de poste perd généralement les ressources accumulées, les réseaux d’influence ou les infrastructures (au moins partiellement). Les fonctionnaires réaffectés doivent reconstruire leur base, ce qui est une autre raison pour laquelle Vladimir Poutine a régulièrement remanié le personnel, s'assurant que les personnes de son entourage ne se sentent pas trop à l'aise dans leur fauteuil.

Il existe cependant une nette exception dans la liste des successeurs potentiels : Sergueï Sobianine vient d'être réélu. Pour lui, la seule évolution possible est l'ascension : au poste de Premier ministre, avec la possibilité de conserver son homme de confiance à la tête de la capitale. Dans ce cas, Sobianine deviendra le favori dans la course à la succession, conservant ses anciennes ressources et en acquérant de nouvelles. Il est fort probable que Kirienko compte également devenir Premier ministre : il a déjà réussi à sécuriser Rosatom, dirigé par son ancien associé Alexeï Likhachev. Les solides racines de Kirienko dans le système éducatif, la propagande et la mobilisation électorale devraient l’aider à rester au pouvoir. Une carrière menant au poste de Premier ministre est également logique pour Marat Khusnullin, mais il ne sera certainement pas mécontent de rester à son poste actuel. Même s'il n'évolue pas horizontalement, il pourra très probablement conserver un certain contrôle sur le secteur de la construction (cela s'est produit à Moscou, où Khusnullin a longtemps été adjoint au maire). En revanche, la réaffectation pourrait affecter les positions de Mikhaïl Michoustine et de Iouri Trutnev : le premier doit conserver son poste, tandis que le second doit éviter de perdre ses ressources en Extrême-Orient. En outre, la seule façon pour Trutnev d’accroître véritablement son influence et ses ressources est de devenir Premier ministre.

Afin d’appréhender la dynamique du système – par exemple l’équilibre des ressources contrôlées par des bureaucrates clés ou la redistribution prochaine des forces – nous devons imaginer les moyens par lesquels ces personnages entreront dans la nouvelle étape du jeu de pouvoir. L’inventaire de leurs ressources peut nous aider à dresser un tableau d’ensemble et à suivre les pertes et les gains, reflétant ainsi leur statut actuel de successeurs potentiels à la présidence.

Article publié initialement sur Ridl.io et traduit avec leur aimable autorisation