Fléau du pessimisme

Peur, angoisses et pessimisme : sommes-nous devenus addicts à la négativité ?

Covid-19, Ukraine, Gaza, Trump, climat, IA ... Dans « Pourquoi pense-t-on que le monde va de plus en plus mal ? Le fléau du pessimisme pour la démocratie », Eddy Fougier nous invite à faire une forme de cure détox du négatif et milite en faveur d’une réhabilitation des visions positives et solutionnistes.