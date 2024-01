"Personne ne meurt à Longyearbyen" de Morgan Audic

Nous sommes plongés au cœur d'une nature âpre et exigeante là où le soleil ne se lève plus l'hiver, dans l'archipel du Svalbard. Une jeune femme est retrouvée morte suite à l'attaque d'un ours. L'histoire aurait pu s'arrêter là et faire l'objet d'un fait divers mais c'était sans compter avec l'opiniâtreté de Lottie, membre des services de police, enfant du pays et cabossée par la vie.

Ailleurs en Norvège, dans les îles Lofoten, une autre femme est retrouvée morte. Les autorités concluent au suicide. Madsen, son ex-compagnon et ancien collègue journaliste avec qui elle a couvert tous les conflits de la Syrie à l'Ukraine en passant par la Palestine, ne peut se résoudre à cette explication.

Deux enquêtes parallèles qui vont bientôt se rejoindre.