ONU à New York. Amazon en Europe. Dirigeants en Angleterre. Le grand dérèglement

Lors de la rencontre de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, une minute de silence a été observée pour souligner la mort de la reine Élisabeth II. 15 septembre 2022

Les meilleurs hôtels de la ville, 5 étoiles bien entendu, la crise ne change rien aux habitudes (!) sont tous remplis, et il est impossible de se loger dans mieux que du 3 étoiles, car nos dirigeants aiment le confort qu’offre le pouvoir.

Néanmoins, à la dernière minute, le décès de la Reine a chamboulé cet emploi du temps bien huilé, et les problèmes du monde, si essentiels à cette réunion annuelle, ont tous dû céder leur place au protocole, puisqu’il était tout à coup plus important, en plein début de récession Européenne, de crise sans cesse prolongée en Ukraine, et de croissance zéro, et d’arrivée de l’extrême-droite en Suède, d’aller payer son respect à une Souveraine, certes remarquable de longévité, mais qui changera rien et n’a rien changé au monde, pas plus que ne le fera son aîné. Je comprends bien les « us et coutumes » de la diplomatie, mais les premiers ministres et autres fusibles sont là pour cela, qui peuvent suppléer au « patron » pour qu’il ou elle continue, à feindre d’aller discuter des grands problèmes du monde.

Les chambres d’hôtels à NYC ont été annulées « manu-royali », mais ils sembleraient que notre argent, lui, ne sera pas remboursé pour autant, et la note sera doublée d’un voyage au Royaume Uni. Néanmoins, une note non officielle a circulé, auprès d’amis entre les mains desquels j’ai pu la lire la semaine passée à NYC, qui indique que les déplacements en « jets privés » sont plutôt à déconseiller. « Prenez les lignes aériennes normales ! », pensez à votre empreinte carbone avant de déposer vos empreintes sur la tombe royale. Il est vrai, et c’est assez peu souvent relayé, que l’ex-Prince Charles, devenu Roi, a été, à son crédit, très innovant et précurseur sur le développement durable. Il a enfourché, en bon cavalier, ce sujet avant qu’il ne soit « tendance ». Les esprits chagrins rétorqueront que c’est du maquillage, du saupoudrage pour masquer une politique fiscale personnelle qui a dopé sa fortune dans des proportions rarement atteintes ailleurs, mis à part bien entendu chez le super-champion Juan Carlos en Espagne, qui lui, l’a payé cher. Pour Charles, en revanche, le patrimoine ne connaît pas la crise, d’autant que la Couronne possède toujours, selon les évaluations, pas loin d’un tiers du foncier à Londres. Du développement durable de fortune donc.

Pendant que toute l’Europe et le monde se pressent à Londres, qui n’est plus membre de l’Europe, les Américains eux envahissent l’Europe. Un article bien visible dans les Echos, et dans d’autres titres Européens, s’émouvait de l’arrivée de Amazon dans les 5 prestataires choisis par l’Europe pour manager sa future monnaie numérique. Vous avez bien entendu Amazon !! L’une des plus belles machines à tuer les économies territoriales, championne de l’utilisation de vos datas, qui semblaient être l’un des pires ennemis de la Commission Européenne, à égalité avec Google, est désormais son partenaire de choix. Quelqu’un pour m’expliquer ? Une logique visible pour quelqu’un de plus intelligent et clairvoyant que moi ? Non seulement, l’Europe continue se refuse une politique numérique ambitieuse, capable de faire de notre continent en déclin, une puissance capable d’inverser son destin, mais désormais elle fouette par devant et caresse par derrière, dans un exercice quasi sadomasochiste, qui force à reconnaître, qu’elle ne cesse de donner raison à ceux qui en voudraient la fin. Il y a quelques mois, elle préparait un réquisitoire favorable à la « woke culture » que quelques médias Européens clairvoyants ont fait avorter, avant qu’elle n’impose quasiment la fin du « il » et du « elle » pour que nous devenions tous « non genrés », et un jour « gender fluid ». C’est en entendant et en lisant de telles énormités, que Boris Johnson a réussi à faire voter le Brexit. Et franchement…

Pendant ce temps, la banque centrale du Japon rame à l’envers du marché, maintenant ses taux zéro, car la crise mondiale lui offre enfin un peu d’inflation, elle qui avait fait disparaître le mot de son dictionnaire en lecture verticale, par un classement horizontal. La croissance est prévue à zéro en France. Les pauvres s’appauvrissent et le chauffage pourrait venir à manquer. Malgré cela nos brillants dirigeants, passent d’un enterrement à une réunion annuelle sans intérêt, dans une ville qui doute tellement de l’intérêt de ces grandes parades, que même le couple Clinton a du mal à relancer sa « Clinton Initiative », qui drainait tous ceux qui pouvaient verser de l’argent à sa Fondation, et indirectement à son compte en banque, avant le Covid. Il y a encore une semaine, il n’y avait pas de liste officielle de speakers à son évènements, qui pourrait finalement ne pas se tenir. Le monde ne croit plus en ces dirigeants qui n’ont rien changé à nos vies, à la lente glissage d’un modèle qui reste pourtant le meilleur, ou le moins pire.

Finalement ce qui se passera ce lundi au Royaume Uni est peut-être une métaphore d’un monde qui meurt. Et nous allons nous presser derrière nos écrans pour le lamenter. Monde étrange !