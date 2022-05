On pourra se baigner les seins nus à Grenoble !

Eric Piolle, maire écologiste de Grenoble, lors de la Fête de l'Humanité. 11 septembre 2021

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le maire de Grenoble a créé une fâcheuse polémique en décidant d’autoriser le burkini dans les piscines municipales de sa ville. Pour se défendre, Éric Piolle, qui s’est cru malin, a annoncé qu’il autoriserait également le topless.

C’est une initiative susceptible d’allumer moultes convoitises. Mais il ne faut pas se faire d’illusions. Il y aura des horaires réservées aux femmes et d’autres aux hommes. Tout mélange sera proscrit.

Dans les horaires prévus pour les femmes cohabiteront, ou co-nageront, des seins nus et des seins cachés. Il est à prévoir que les dames et les demoiselles en burkini n’apprécieront pas la présence de celles qui dévoileront des attraits qu’elles dissimulent au regards pleins de convoitise.

Nous aurons donc des batailles nautiques, sauvages et cruelles en perspective. Et ce sont les burkinolâtres qui les remporteront face à des seins nus sans protection et sans défense.

Éric Piolle sera autorisé à contempler ces joutes. Et on sait de quel côté son cœur penche. Car il a horreur des seins nus. Et pour conclure : son initiative est purement et simplement un exercice de basse démagogie.