Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La Nupes est un mélange incertain et improbable : LFI, le PS, le PC et EELV. Tous réunis, (mais pas unis) pour les besoins d’une élection législative. Ils ont en commun beaucoup de bêtises et d’outrances.

Mais les plus beaux mariages ont une fin. Surtout quand le mari s’appelle Mélenchon, dont la tutelle oppressante est devenue insupportable. C’est Fabien Roussel qui a signé l’acte de divorce. Le chef du Parti Communiste à déclaré qu’il « voulait parler à toute la gauche », y compris à celle de Bernard Cazeneuve, ennemi juré de Mélenchon.

Et il a mis les points sur les i en indiquant que LFI n’était pas « l’horizon indépassable » de la Nupes. À bon entendeur salut. À cette profession de foi, il faut ajouter les résultats, catastrophiques pour Mélenchon, de la législative partielle de l’Ariège.

La candidate investie par la Nupes a été écrasée par Martine Frogier, une candidate socialiste qui s’était affranchie du joug de Mélenchon. Bientôt le chef de LFI sera seul. Et il aura tout le loisir pour méditer sur le sort de Robespierre, son idole.