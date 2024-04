Nous, intellectuels juifs et non-juifs, sommes solidaires du gouvernement Netanyahou pour la libération des otages et pour détruire le Hamas

Des proches des otages israéliens détenus à Gaza depuis les attaques du 7 octobre perpétrées par le Hamas brandissent des pancartes lors d'une manifestation devant le parlement israélien à Jérusalem le 7 avril 2024.

Face au paradigme de l'horreur que furent les massacres génocidaires perpétrés par le Hamas, ses sympathisants accompagnés d’une foule de pilleurs, nombre d'entre nous pensions naïvement que la solidarité des intellectuels juifs médiatiques, qui se disent pourtant attachés à Israël, s'exprimerait à l'unisson pour soutenir l'État hébreu. Nous avions tort.

Ayant certainement assimilé, comme le font les antisémites, l’idée que la « solidarité entre Juifs » serait péjorative, nombre de personnalités juives de France ont préféré tirer sur « l'ambulance israélienne » et s’indigner des pertes civiles à Gaza sans jamais s’interroger sur les chiffres avancés par le Hamas, ni sur son utilisation des civils comme boucliers.

Préférant réitérer leur position de principe en faveur d’un État palestinien, sans jamais s’interroger sur le fait que ni ‘’l’Autorité palestinienne’’, ni les mouvements qui la composent, ni les partis arabes en Israël n’ont condamné le Hamas, ces Juifs de Cour s’en sont faits des alliés objectifs.

Quant à nous, nous n'oublierons jamais que le 7 octobre 2023, c'était la fête à Gaza ! Paradoxalement, en s'affichant publiquement comme éloignés du stéréotype des Juifs se ‘’serrant les coudes’’, ils ne font, en fait, que perpétuer un autre stéréotype antisémite, celui du Juif opportuniste défendant avant tout son ‘’intérêt’’, sa carrière professionnelle et sa notoriété médiatique.

Encore leur fallait-il garder bonne conscience et à cette fin trouver un bouc émissaire (ancestrale technique de l'antisémite) et ils le trouvèrent : le Premier ministre Benyamin Netanyahou et son gouvernement. En cela, ces personnalités juives françaises croient pouvoir, avec les recettes américaines des révolutions dites ‘’de couleur’’ (Yougoslavie, Géorgie, Ukraine, Kirghizie, Égypte, etc…), réussir un coup d’État en Israël. Quel mépris pour la vibrante démocratie israélienne ! Quelle ingérence inacceptable de la part de ces super bobos faisant fi de la volonté du peuple d'Israël qui a voté démocratiquement pour le gouvernement actuellement en place à Jérusalem et qui exige de lui de tenir ses promesses : anéantir totalement le Hamas et le Djihad Islamique.

Ces mouvements sont l’équivalent d’El Qaïda et de Daesh, et le feu de Tsahal ne pourra cesser qu’après leur éradication. La guerre par définition est sale, mais une fois de plus elle a été imposée à l'État juif par des barbares islamistes, terroristes, mutilateurs sexuels, violeurs pédophiles, nécrophiles et preneurs d’otages, y compris de bébés !

Les chiffres des victimes civiles hyper trafiqués du Hamas ne correspondent à aucune réalité, comme l’a démontré le statisticien américain Abraham Wyner, Professeur de l’Université de Pennsylvanie. Et plutôt que de se joindre au chœur des pleureuses qui les reprennent, cet aréopage d’intellectuels juifs mal dans leur peau qui n’a d’autre souci que de se faire accepter, devrait plutôt clamer leur fierté vis-à-vis de Tsahal.

Cette armée est en train de réaliser ce qu’aucune armée au monde n’a pu faire, dixit le Général américain David Petraeus et ce, dans un contexte urbain très dense, tandis que le Hamas détient encore 134 otages : abaisser le rapport des civils aux hommes en armes tués à 4/3. Jusqu’alors, la moyenne de 9/1 de toutes les guerres passées n’avait été abaissée qu’à 3/1 en Irak contre Daech.

Plutôt que de vous joindre à l’hallali, soyez fiers d’appartenir à un peuple qui, au milieu d’un océan de dictatures et malgré la nécessité de se doter d’une puissante armée pour faire face à une guerre de plus de cent ans, a su édifier la seule démocratie du Moyen-Orient.

Plutôt que de hurler avec les loups, hurlez pour la libération sans condition de TOUS les otages !

Exigez que leurs portraits recouvrent les façades de toutes les Mairies de France !

Demandez des comptes à la Croix Rouge et à l’Unicef !

Exigez la démission du Secrétaire général de l’ONU qui couvre de son autorité l’UNRWA, cette organisation de ‘’réfugiés’’, principal employeur des encartés Hamas à Gaza !

Exigez que la ‘’Communauté européenne’’ cesse de financer cet organisme dont les écoles sont des lieux de diffusion de la haine antijuive !

Dénoncez les propos infâmants du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, accusant Israël d’être un État-affameur, alors que des centaines de camions de vivres traversent quotidiennement Israël vers Gaza !

Dénoncez les propos judéophobes de ces ex-chefs de la diplomatie française, accusant Israël « d’empoisonner les puits et de flinguer des gamins » pour un Védrine, et de « commettre un génocide » pour un De Villepin, un grand ami du Qatar, l’État-sponsor du Hamas !

Et indignez-vous aussi des propos d’une intellectuelle juive honteuse, assimilant le Hamas à « des résistants », Judith Butler !

En somme, cessez de vous déshonorer devant le tribunal de l'Histoire, comme idiots utiles du « palestinisme » mais aussi d’une information ayant perdu toute crédibilité. Cette pseudo-crédibilité ne se maintient que par la grâce des subventions de l'État et d'une industrie du spectacle dont vous n’êtes que les fausses idoles. Elle se débarrassera de vous dès qu’il s’avèrera que vous ne représentez que vous-mêmes.

Voilà, il y a de quoi faire, pour avoir le droit d’exhiber auprès des média sa qualité de ‘’Juif’’. Pas Juifs de plateau, ni Juifs de Cour. Juif tout court.

Pour la libération des otages et pour détruire le Hamas, nous, intellectuels juifs et non-juifs, sommes solidaires du gouvernement Netanyahou.

31 Mars 2024

Premiers SIGNATAIRES :

ASSARAF Roland, Physicien (France); BEN-HAYOUN Meir, Journaliste (Israël); GRINSHPUN Yana, Analyste du discours (France); LLEDO Jean-Pierre, Cinéaste,essayiste, (Israël); LURCAT PIERRE, Avocat, essayiste, (Israël); MESSIKA Liliane, Ecrivain traductrice (France); SARFATI Georges-Elia, Philosophe, psychanalyste (France); ATTAL Sophie Rachel, comédienne, professeur de théâtre (Israël); BANON David, Pr émérite des Universités, IUF, Pr invité de philosophie juive, Univ. Bar Ilan (Israël); KHALIFA Frank, docteur en sciences juridiques et politiques (France); ABECASSIS Armand, Professeur émérite de philosophie à l'université (France); ABECASSIS Janine, Psychanalyste (France); ACKERMAN Raquel, Emeritus Professor of Anthropology and Linguistic (USA); ALONSO Maïa, Auteure (France); AMARA François, CEO ULYS (France); ANGENOT Marc, Prof. Émérite McGill University (Canada); ANNER Catherine, Géographe (Suisse); ANTONELLI David, Président de l'Association Israel-Corse (Israël); ARNON Philippe, Ecrivain (France); ASSOULINE Aurélie, Maire-adjointe Paris 17e, chef d'entreprise, présidente du Collectif 7 octobre (France); ATTLAN Eliaou, Ecrivain et enseignant (Israël); ATTYASSE Jean-Louis, Biologiste (Israël); BARRET Bruce, Avocat & universitaire (USA); BARRETT Joseph, Avocat (USA); BAT YE'OR , Ecrivain (Suisse); BELILTY Galith, Psychanalyste (Israël); BELILTY-ELBAZ Iris, Ingénieur-chimiste (France); BENICHOU Pierre, Ecrivain cinéaste et journaliste (Israël); BENOUALID Hanna, Enseignante (Israël); BENZIMRA Galith, Journaliste (Israël); BERKOVITS Haïm, écrivain historien (Israël); BETTAN Elyeth, Avocat (Israël); BITTY Dr Livnat, Psychiatre (Israël); BOCCARA Pierre, Chirurgien (France); BOWEN Debbie, Holocaust & WWII Educator (USA); Brandstadter Georges, Artiste peintre, auteur (Israël); BREGEGERE François Menahem, Dr de recherche CNRS, (Israël); CALVO Dr. Michael, Avocat, Auteur, Expert en Droit international (Israël); CHEMLA Jean-Pierre, Médecin (France); CRAMAUSSEL Sarah, Peintre, Poète (Israël); DARMON André, Journaliste, écrivain (Israël); Dr BENSOUSSAN Raquel, anthropologue (Israël); ELBER David, Ecrivain, Chercheur (Italia); FALAVIGNA Gilles, Essayiste et éditeur (France); FENTON Maguy, Professeur de langues (France); FITOUSSI Dov, Ingénieur (France); GARSON José, Professeur de géopolitique et de diplomatie (Israël); GOUGENHEIM Evelyne, Militante associative (France); GRUNBERG Jean-Patrick, journaliste (USA); GUEDJ Roger, Professeur émérite Université de Nice (France); GUIGUI Albert, Député retraité (France); HASSON Alberto, Fonctionnaire retraité de l'Union européenne (Belgique); HASSOUN Patricia, Fondatrice site web (Israël); HENDLISZ Berthe, Economiste (Belgique); IFRAH Lionel, Professeur des Universités émérite (Israel); JAFFEE Ron, Movie Director (USA); JAFFIN Leone, Ecrivain, Productrice cinéma (France); JOFFO Katia, Coaching littéraire (France); KAHN Rav, Directeur Kountrass (Israël); KELIE Michel, Doctor en Science (Brésil); KELIN Michèle, Mathématicien (France); LAMM Nadia, Professeur de Philosophie (France); LANDES Richard, Pr d’histoire medievale et contemporaine (Israël); LANKAR Veronique, Associate teaching Professor of Physics (USA); LEHMANN Gérard, Professeur associé émérite Université SDU (Danemark); LELLOUCHE Charly, Poète, auteur-compositeur (Israël); LORACH Jean-Serge, Avocat Honoraire (France); LORTHOIS Denise, Ecrivain, conseillère à l'emploi, (France); MAESTRALI Saverio, Psychanalyste, Artiste-Peintre (Italie); MAMOU Yves, Journaliste, essayiste (France); Me JOURNO Samuel, avocat (Israël); Me KRAUT Irène, Avocate (Israël); Me NAOURI Nili, avocate (Israël); MICO GEORGES, Psychiatre, psychanalyste (Israël); MORALI Saadia, Rabbin (Israël); MORALY Yehuda, Professeur de théâtre (Israel); MOUSSET Pol, médecin (Belgique); MSIKA Jean-Loup Mordekhaï, Plasticien (France); OULAHBIB Lucien Samir, Universitaire et auteur (France); PIPES Daniel, Historien (USA); POSTEC Ziva, Chef-Monteuse, Réalisatrice (Israel); ROSEN Bruno, Gynécologue obstétricien (Israel); ROSEN Bruno, Gynécologue-Obstétricien (Israël); ROSENFELDT Sylvie, Avocat (Belgique); ROSENZWEIG Gérard, Enseignant, écrivain (France); ROSSIN Richard, Ecrivain, Ancien SG de MSF, cofondateur Médecins du Monde, ancien Vice-Président de l’Académie européenne de Géopolitique (Israel); RUSSELL James R., Mashtots Prof of Armenian Studies, Emeritus, Harvard University, (USA); SIKSIK Serge, DRH (Israël); SOUED Albert, Journaliste Ecrivain (France); SULTAN Yéochoua, Ecrivain, traducteur (Israël); TSCHIRHART Evelyne, Professeur, écrivain, (France); VATURI-DEMBO Jessica, Artiste, plasticienne, réalisatrice (Israël); VERON Olivier, Editeur (France); ZAFFRAN Jane, Gemmologue (Israël); ZAIDA Yska, Prof de sociologie (Canada); ZEMMOUR Yosef, Mathématicien (France); ZRIHEN-DVIR Thérèse, Ecrivain, journaliste (Israël); ATTAL Elie, producteur de spectacles (Israël); AYACHE Yves Moshé, ingénieur (Israël); BARMOH'A André, animateur-journaliste radio (France); LAGRANGE Claude Salomon, psychosociologue (Israël); SELLEM Jonathan Simon, spin doctor (Israël); ABOULAFIA Lise, Cadre de direction (Israël); ARONBAIEV Elonie, Artiste-peintre (France); AUTESSERRE Marie, Chargée d'informatique au Groupe 3S-Alyzia (France); AYOUN Jacqueline, Enseignante (Israël); AZOULAY Adrien, Directeur chez TECHNIP (engineering français), Retraité (Israël); BELILTY Choulamit, Chef mission " social " (France); BELITY André, Expert-comptable (Israel); BELLILTY André, Expert-comptable (Israël); BENICHOU Cyril, Consultant (USA); BENICHOU Cyril, Professeur (USA); BENSOUSSAN Jean-Charles, Chirurgien dentiste (Israël); BILAH Philippe, Avocat (Israel); BILÉ Hortense, Agent commercial (France); BLUM Shraga, Journaliste (Israel); BOUMENDIL Joseph, universitaire (Israël); BRUST Laurence, Traductrice (France); CARCIENTE Léon, Ariel-Juda, Gestion d'entreprises touristiques (Israël); CHEREAU Antoine, Dessinateur (France); CHOURAQUI Renée, Cadre comptable et gestion (Israël); DARMON Rina, Professeur de physique (France); DJOURADO Yoni, ingénieur (Israël); Dr AMIEL Barukh, chirurgien (Israël); ERDER Nicole, GENERALI (Sce Sinistres Risques techniques) (France); GUENASSIA Gabriel, Inspecteur des Telecom, Réd Revue « cyclotourisme » - FFCT (France); HANIA Jacob, Chir-dentiste (France); HANIA Rosine, Chir-dentiste (France); HANIA David, Ingénieur (France); HASSOUN Patricia, Directrice de publication (Israel); HOD Giora, Chirurgien Vasculaire (Israël); Israël Ariel, Médecin (Israël); KANTER Adair, Radiologue (USA); KELIN Nicole, Fashion Designer (USA); KELIN Nicole, Fashion Designer (USA); KELLY Jean-Claude, Décorateur (France); KESSLER Paul, Director American Express Company (USA); KRAUT Carole, Chirurgien-dentiste (Israël); KRIVITZKY Alexandre, Psychanalyste (France); LANGLOIS Jerry, CEO financial at Mariott’s Corporation (USA); LEVY Albert, Entrepreneur (Israël); LEWKOWICZ Alain, Aharon, Médecin (Israel); MATTOUT Flavie, Assistante université Paris Dauphine (France); Me ELBAZ Isaac, avocat (Israël); METTOUDI Michèle, Ingénieur (Israël); OUIZEMANN Haim, Enseignant (Israël); PASDER David, Directeur de sociétés (Israël); REBOUH Dr Caroline Elishéva, Administratrice (Israël); RECHT Jacqueline, Prof d'anglais (France); ROUAH Josiane, psychologie (Israël); ROUGIER Stéphane, Musicien (France); RUBEN Jean-Marc, Beauty consultant (USA); SAYAG Samuel, ingénieur (Israël); SCHURMANS Pascal, Secrétaire (Belgique); SERRERO Françoise, Anthropologue (France); SKROBACKI Serge, cadre dirigeant (France); STORA Catherine, musicienne (Israël); TASSA Ofer, Ingénieur directeur d’entreprise (Israël); TURKIELTAUB Alain, Directeur d’usine (France); TURKIELTAUB Marie-Louise, Contrôleuse de gestion (France); WAJDENBAUM Léopold, Chirurgien-Dentiste (Israël); WEISZ Gérard, Consultant informatique (Israël); ZELMATI Asher, Coach (Israël); ZELMATI Ophrah, Editor (Israel); ZERBIB Frédéric, Avocat (USA); AKRICH David, Agent d'Assurance (Israël); AMOUYAL Thierry, Cadre commercial (France); ASSOUS Winston, Ingénieur en informatique (Israël); BELILTY Conseil Yonathan, Conseil Pharmacie (Israël); BEN DENOUN Yaacov, Pharmacien (Israël); BEN HAYOUN Naomi, Gestionnaire (Israël); BLUM Didier, Directeur Marketing & Développement (Israël); BOUHADANA Edith, Gestionnaire comptable (France); BOUHNIK Rahmine Clement, (Israël); CARCIENTE Esther, Webmaster (Israël); COHEN Nicole, Simha, Responsable de boutique (France); COHEN Marlène, Retraitee (France); COSTA Robert, Import-Export (Israël); DAHAN Gilbert, Industriel (France); FRANKFORTER Claude David, retraité (Israël); GABISON David, Ingénieur électricien (France); GAL-OR Eliahu, Cinéaste (Israël); KAHN Daniel, Courtier en immobilier (USA); KAPLAN TABAH Danièle, Psychologue (Israël); LEVY Ada, Expert-Comptable (USA); LEVY Albert, Chef d’entreprise (Israël); LEVY Simon, Agent commercial (France); LOMBROSO Steve, Mécanicien auto (USA); NGUYEN Laurence, Cheffe d’entreprise (France); PEREZ Victor, Commerce (Israël); PEREZ Victor, Commerce (Israël); SAYAG Guy, huissier de justice à la retraite (Israël); SULTAN Alain, Responsable financier Mersen (France); VASEN Pierre, directeur commercial (France);