"Neige" de Pauline Bureau : quand le fantastique devient le réel

On est ici bien loin du conte de fée rendu célèbre par Disney, où, rappelons-le, le personnage principal n’a d’autre repère qu’un monde manichéen (séparé entre de gentils petits bonshommes et des adultes méchants), et où son destin ne tient qu’au bon vouloir d’un prince charmant enclin à bécoter une endormie pour être sauvée….

Ici, les personnages de Pauline Bureau ne sont ni tout à fait méchants ni tout à fait gentils, le prince n’est pas vraiment charmant, le chasseur est un animiste solitaire et tendre et la mère n’est pas un monstre égocentrique et égoiste, mais seulement une femme qui se demande quand sa jeunesse a disparu, et qui lutte avec la responsabilité d’être devenue mère avec tout ce que cela engendre de sentiments contradictoires.

Loin du conte de fée de Disney, Neige est donc tout sauf passive : elle prend son destin en main et troque son tutu de fille bien rangée pour un short d’aventurière. Chaque personnage sert de miroir à l’autre, révélant à chacun ses travers pour mieux faire éclater leur humanité. Ici, pas de fatalité, tout peut se transformer, tout est encore possible.

Dans cette relecture moderne du conte initiatique, où filles et garçons basculent vers l’âge adulte, Pauline Bureau nous parle de la force de l’amitié, mais aussi de la redécouverte du couple, une fois devenu parents, de la redécouverte de soi, de l’acceptation du temps qui passe, et puis enfin aussi et surtout, de la nature, avec sa puissance mystérieuse et révélatrice.

En effet, quand le rideau s’ouvre, c’est une véritable forêt qui se tient devant nous sur le plateau. Sombre, brumeuse, aussi bien enchanteresse que terrifiante, la forêt est un personnage à part entière de la mise en scène, c’est là que les personnages vont se transformer, se révéler, c’est là que la magie opère et que les rêves vont finir par se réaliser.

Le spectateur se sent alors happé par cet univers fantasmagorique qui stimule notre imaginaire. Pauline Bureau fait même apparaître des biches ou des loups qui traversent le plateau ou nous regardent, et, comme les personnages, on se sent ensorcelés.