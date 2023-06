"Mozart mon amour", de Christophe Barbier : Mozart est éternel !

Christophe Barbier, né en 1967, est normalien, puis a fait une carrière de journaliste politique, au Point, puis à L’Express, qu’il a dirigé pendant dix ans. Il intervient toujours dans de nombreux débats et ses éditoriaux sont de qualité.

Christophe. Barbier s’est lancé plus tardivement dans le théâtre : il a écrit et joué en 2017 Le Tour du monde en 80 minutes, puis incarné Georges Mandel dans L’un de nous deux, et François Mitterrand dans Elysée (chroniqués par Culture-tops). Féru de théâtre, il est l’auteur du Dictionnaire amoureux du théâtre et d’une quinzaine d’essais politiques.