"Monde d' hier, monde de demain, un voyage à travers l'Empire des Habsbourg et l' Union européenne" de Caroline de Gruyter : une réflexion légère, mâtinée de considérations historiques, sur le projet d' unification européenne

" L' empire habsbourgeois était un Etat. Ce que n'est pas l' Union. La différence est essentielle. Mais ces deux entités ont en commun d' abriter plusieurs peuples sous leur toit et d' être l'une et l'autre des reines de la procrastination, du retard, du rafistolage et des solutions de compromis. Rien n'est jamais fini. Jamais. Et ce n'est pas par hasard. C'est dans la nature de la bête : en fait, il n'y a guère d' autres possibilités. " (P.332)