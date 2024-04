Mon père, ce monstre ou les étranges destins des enfants des grands méchants de l’Histoire

Une femme brandit des cartes représentant Mao Zedong, Joseph Staline, Nicolae Ceausescu et Adolf Hitler. Ces cartes sont issues du jeu "Das Fuehrer Quartett" (Quatuor des Tyrans), dans un magasin de Berlin.

Jonathon Van Maren a écrit pour First Things, National Review, The American Conservative, et est rédacteur collaborateur de The European Conservative. Son dernier livre s'intitule Prairie Lion : The Life & Times of Ted Byfield.

Depuis des décennies, les Hitlers de Long Island vivent tranquillement dans la banlieue de New York. Alexander (dont le deuxième prénom est Adolf), Louis et Brian Stuart-Houston (le nom de famille a été changé après la guerre en Hiller puis en Stuart-Houston) sont trois des derniers parents survivants d'Adolf Hitler, petits-fils du demi-frère (Alois Hitler Jr) du dictateur nazi. Leur père, William « Willy » Patrick Hitler, est né à Liverpool en 1911 et a servi dans la marine américaine contre l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Le demi-frère de Willy, Heinz, qu'Alois avait engendré avec sa seconde épouse, a servi dans la Wehrmacht et serait mort alors qu'il était prisonnier des Soviétiques en 1942. Jusqu'à récemment, les petits-neveux du Führer ont naturellement refusé de parler à la presse.

J’ai une légère obsession pour les descendants des grands méchants de l’Histoire depuis des années. En tant que personne intéressée à la fois par ma propre généalogie et par mon histoire en général, je me demande : ressemblent-ils à leurs ancêtres ? Est-ce qu'ils sympathisent avec eux ? Comment font-ils pour avoir un nom de famille synonyme dans l’esprit de millions de personnes d’un mal à couper le souffle ?

Willy Hitler, bien sûr, a réussi à changer le nom de la famille mais il n’était pas aussi réticent au départ. Il a demandé du travail à son oncle en 1933 et Hitler lui a trouvé un emploi dans une banque. Leur relation s’est détériorée lorsque Willy a accordé plusieurs interviews en tant que « neveu anglais d’Hitler ». Le Führer enragé l’a critiqué. Willy lui a demandé un meilleur emploi et a menacé de vendre à la presse des histoires familiales embarrassantes s'il ne parvenait pas à le faire, et le Führer lui a demandé de renoncer à sa citoyenneté britannique. Au lieu de cela, Willy est retourné à Londres, a écrit un essai pour le magazine Look intitulé « Pourquoi je déteste mon oncle » et s'est rendu en Amérique en 1939, où William Randolph Hearst l'a mis sur le circuit des conférences. En 1944, après avoir adressé une pétition au président Franklin D. Roosevelt, il servit dans la marine américaine.

Aucun des trois petits-neveux d’Hitler n’a eu d’enfants, ce qui a amené le journaliste David Gardner à spéculer dans son livre de 2001 "Le Dernier des Hitlers" selon lequel un pacte collectif avait été conclu pour mettre fin à la lignée familiale (ce qu’Alexandre a nié). Si cela est vrai, ce ne serait pas le seul pacte de ce type : Bettina Göring et son frère, la petite-nièce et le neveu du chef de la Luftwaffe Hermann Göring, ont choisi d’être stérilisés. "Nous l'avons fait tous les deux pour qu'il n'y ait plus de Göring", a-t-elle déclaré à la BBC. "Quand mon frère l'a fait faire, il m'a dit : 'J'ai coupé la ligne.'" Bettina détestait son air de famille avec Hermann et quitta l'Allemagne pour Santa Fe, au Nouveau-Mexique. « C’est plus facile pour moi de gérer le passé de ma famille à distance », a-t-elle expliqué.

De nombreux descendants de Benito Mussolini, en revanche, ont suivi le dictateur en politique. La petite-fille Rachele Mussolini a remporté le plus de voix aux élections municipales de Rome en 2021 ; Alessandra Mussolini est députée européenne pour Forza Italia. Le fils d'Alessandra et arrière-petit-fils d'Il Duce, surnommé « Mussolini Jr. » par la presse italienne, est un footballeur professionnel qui, comme on pouvait s'y attendre, joue milieu de terrain droit ou arrière droit pour le club de Serie C de Pescara. Il prétend ne pas s'intéresser à la politique. L’arrière-petit-fils de Mussolini, Caio Giulio Cesare Mussolini, ancien officier de marine et entrepreneur de la défense, s’est présenté comme candidat aux élections européennes du parti Fratelli d'Italia en 2019. Le nom de Mussolini a souvent autant aidé que gêné.

La graine de Staline est plus dispersée. En 2016, le New York Post rapportait que « la petite-fille de Staline est une dure à cuire entièrement américaine ». Chrese Evans, alors âgée de 44 ans, est une bouddhiste tatouée qui dirige un magasin d'antiquités à Portland, dans l'Oregon, et la fille de la fille unique de Joseph Staline, Svetlana Alliluyeva. Svetlana a quitté l'URSS pour les États-Unis en 1966 ; Chrese s'appelait à l'origine Olga mais l'a changé, et elle se souvient que sa mère lui avait parlé des crimes de son grand-père. Deux des arrière-petits-fils de Staline, Vissarion et Jacob Jugashvili (le nom original du dictateur avant de le changer en Staline, qui signifie « comme l’acier »), se sont lancés dans les arts. Vissarion est cinéaste et Jacob est un artiste bien connu vivant à Moscou. Il est né à Tbilissi, en Géorgie, où son père, Eugène, a déménagé pour échapper à l'héritage familial après la mort de Staline.

Lorsque j'ai visité la résidence à Bucarest du dictateur roumain Nicolae Ceauşescu, de son épouse Elena et de leurs trois enfants, Nicu, Zoia et Valentin, de 1965 à 1989, le guide nous a emmenés de la cour pleine de paons à travers les chambres extravagantes et les tristement célèbres salle de bains plaquée or tout en nous régalant d'histoires sur la vie sous le régime communiste. Après que les manifestations anti-régime soient devenues incontrôlables en décembre 1989, Nicolae et Elena ont été jugés par le tribunal militaire extraordinaire formé à la hâte le jour de Noël. Le verdict avait été rédigé à l'avance et des sacs mortuaires ont été apportés au tribunal. Le couple a été abattu quelques minutes après la condamnation, et l'intégralité du procès et de l'exécution a été enregistrée par un caméraman.

Zoia a été arrêtée le 24 décembre pour « atteinte à l'économie roumaine », libérée huit mois plus tard, et sa maison a été confisquée par le nouveau gouvernement. Incapable de trouver un emploi, elle est décédée d'un cancer du poumon à l'âge de 57 ans en 2006, les journaux rapportant qu'elle était tombée dans un mode de vie sauvage. L’héritier présumé de Ceauşescu, Nicu, a été arrêté le même jour et condamné à la prison en 1990 pour abus de fonds publics. Il a été libéré en 1992 en raison d'une cirrhose provoquée par l'alcool et est décédé dans un hôpital de Vienne en 1996. Ami du fils meurtrier de Saddam Hussein, Uday, un tristement célèbre violeur en série, Nicu a également été accusé de crimes sexuels. Valentin, le seul fils survivant, a été libéré sans inculpation et travaille comme physicien. Notre guide a insisté sur le fait qu’il était un véritable patriote roumain, intact de l’héritage de son père. (En 2009, les tribunaux roumains ont statué que sa collection d'art avait été illégalement confisquée après la révolution roumaine et la justice lui a restitué.)

Le président Mao Zedong, le dictateur communiste chinois qui a lancé la Révolution culturelle qui a anéanti des dizaines de millions de ses propres citoyens, a un petit-fils survivant. Mao Xinyu est né en 1970 de Mao Anqing, l'un des dix enfants du dictateur. En 2012, le Wall Street Journal a rapporté que Mao Xinyu présentait à son propre fils et à sa fille l'héritage de leur grand-père à travers ses nouvelles et ses poèmes. Lorsqu’on lui a demandé s’il discuterait des « erreurs » de leur arrière-grand-père, il a répondu avec tact aux journalistes qu’il laisserait cette tâche au système éducatif chinois. « Pour le moment, ils savent qu’ils sont la quatrième génération de Mao Zedong. Nous leur faisons réciter des poèmes de Mao Zedong et nous leur racontons des histoires courtes sur le président Mao lorsqu’il avait le même âge qu’eux. Ils sont vraiment intéressés.

Être l'enfant d'un dictateur est dangereux. Les fils répugnants de Saddam Hussein, Uday et Qusay, ainsi que Mustapha, le fils de Qusay, ont été tués dans un échange de tirs avec les forces américaines en juillet 2003 ; ses trois filles ont fui vers la Jordanie, où elles ont obtenu l'asile. Deux des sœurs, Rana et Raghad, avaient été assignées à résidence six ans auparavant pour avoir participé à un complot visant à assassiner Uday. Trois des fils de Mouammar Kadhafi ont été tués pendant la guerre civile libyenne en 2011 ; l'un d'entre eux, Muatasem, a été tué aux côtés de son père. Sa fille Aisha et son fils Muhammed ont disparu et se trouveraient dans le sultanat d'Oman, tandis que sa veuve a fui vers le Caire, où elle vit actuellement. Hannibal Kadhafi a été kidnappé en Syrie par les forces de sécurité libanaises et, malgré toutes les tentatives de sa famille pour obtenir sa libération, il croupit dans une prison libanaise. Il reste deux fils : Saif al-Islam, qui serait toujours en Libye et veut se présenter à la politique, et Al-Saadi, qui est en exil en Turquie. La famille ne s'est pas réunie depuis 2011.

Actuellement, le plus grand intérêt du public se concentre sur les enfants du dirigeant russe Vladimir Poutine. Bien qu’ils soient sous le feu des projecteurs internationaux depuis des décennies, on sait peu de choses sur les enfants de Poutine. Il est généralement admis qu'il a eu deux filles avec sa première femme, l'hôtesse de l'air Lyudmila Shkrebneva, dont il a divorcé en 2013. L'aînée, Maria Vorontsova, travaille comme chercheuse en médecine et endocrinologue et a récemment donné une rare interview télévisée. Sa deuxième fille, Katerina Tikhonova, est une ancienne danseuse acrobatique et travaille au département de recherche en mathématiques de l'Université d'État de Moscou. Selon le Moscow Times, « Poutine n’a jamais reconnu publiquement Vorontsova et sa sœur cadette Katerina Tikhonova comme ses filles, tandis que le Kremlin a gardé les détails de leur vie étroitement secrets ».

Personne ne sait combien Poutine a réellement d’enfants. Selon un rapport de Business Insider de 2023, Poutine « a une couvée de jeunes enfants secrets avec sa petite amie gymnaste, qui sont élevés dans un luxe similaire à celui des tsars russes, selon le média d’investigation russe Proekt ». Proekt affirme que Poutine et l’ancienne olympienne Alina Kabaeva, de trente ans sa cadette, ont plusieurs enfants de moins de 18 ans, dont « au moins une fille », et que certains d’entre eux sont nés en Suisse. Citant « des sources anonymes et des données accessibles au public », Poekt affirme que Poutine « a construit un vaste manoir en bois de 13 000 pieds carrés [Sic] pour Kabaeva et les enfants en 2020, qui est situé à seulement 800 mètres de sa principale résidence privée « dorée », la résidence du palais dans la ville de Valdai.

Le site en question comprend un « immense complexe thermal avec un solarium, une chambre cryogénique, une piscine de 25 mètres, un hammam, un sauna, une salle de boue, des bains de massage, des espaces de cosmétologie et de dentisterie ». Selon Business Insider, « Depuis sa construction, un quai et une grande aire de jeux pour enfants ont également été construits sur la propriété. Au cours des étés 2021 et 2022, une petite piste de karting a également été aménagée pour les enfants… La propriété dispose également d'une gare privée et surveillée, que Poutine et Kabaeva utiliseraient pour voyager discrètement à travers le pays. Une source anonyme proche du fonctionnement de l’établissement Valdai a déclaré à Proekt que le domaine était la résidence principale des enfants. D'autres rapports, moins étayés, affirment que diverses aventures auraient pu donner naissance à d'autres enfants.

De nombreux enfants de grands méchants de l'histoire ont cherché à se faire pardonner pour les actes des membres de leur famille. Katrin Himmler, la petite-nièce du chef SS Heinrich Himmler, a épousé un juif israélien. Monika Hertwig, la fille du commandant du camp d'extermination nazi Amon Goeth (interprété par Ralph Fiennes dans "La Liste de Schindler"), a dénoncé les crimes de son père. Niklas Frank, le fils du brutal gouverneur nazi de Pologne Hans Frank, donne des conférences aux jeunes pour les avertir des dangers du néonazisme. Ricardo Eichmann, le fils d'Adolf Eichmann, l'architecte de la Solution finale enlevé par le Mossad et exécuté en 1962 après un procès public, a déclaré publiquement que la pendaison de son père était justifiée.

De toutes les histoires de ceux qui portent le fardeau de noms entachés du mal, il en est une qui mérite d’être mieux connue : celle d’Albert Göring, le frère d’Hermann. Il existe plusieurs livres sur ses exploits en temps de guerre, dont le meilleur est "Thirty Four: The Key to Goring's Last Secret de William Hasting Burke" (2009). Albert méprisait les nazis et œuvrait pour obtenir la libération d’au moins 34 Juifs éminents et autres prisonniers politiques des camps de concentration – probablement davantage. Lorsque les nazis envahirent l’Autriche, Hermann exultait et Albert se rappelait qu’il « accordait à chacun un souhait. Ma sœur et moi avons demandé la libération du vieil archiduc » – l'archiduc Joseph Ferdinand de la dynastie des Habsbourg. Hermann était « très embarrassé » mais a obtenu sa libération. Après son arrestation en 1945 par les Alliés, Albert rédigea une liste de ceux qu'il avait aidés, parmi lesquels l'ancien chancelier autrichien Kurt Schuschnigg.

Les Alliés se méfiaient naturellement des affirmations d’Albert, mais elles furent rapidement vérifiées. Kurt Pilzer, un juif qu’il avait aidé à fuir, a écrit aux autorités américaines pour plaider sa cause. Ensuite, l’interrogateur américain Victor Parker, lui-même réfugié juif, a découvert que sa propre tante figurait sur la liste d’Albert. Parker l'a contactée et elle a affirmé qu'Albert les avait aidés à fuir l'Autriche. Lorsque les autorités de Prague accusèrent Albert d'être un collaborateur des nazis en raison de son travail de directeur des exportations chez le constructeur automobile tchèque Skoda, des membres de la résistance tchèque témoignèrent qu'Albert leur avait donné des informations, encouragé le sabotage et même chassé personnellement les travailleurs forcés du pays pour les aider à s'enfuir. En fait, Albert avait même fait pression sur son frère pour qu’il libère les prisonniers de Dachau et avait contrefait la signature d’Hermann sur des documents pour faciliter la fuite des Juifs et d’autres dissidents.

Malgré les actes de résistance de plus en plus effrontés d’Albert, son frère le protégea par loyauté familiale. À un moment donné, la Gestapo et les SS avaient lancé quatre mandats d'arrêt contre lui, mais Hermann a empêché l'incarcération d'Albert. Le chef de la Luftwaffe s'est suicidé dans sa cellule avec du cyanure en avril 1946, la veille de son exécution prévue à Nuremberg ; son frère Albert a été innocenté de tous les crimes par un tribunal tchèque en 1947. Mais de toute évidence, Albert est resté hanté par l'héritage de sa famille. Il a beaucoup bu, a divorcé quatre fois et est décédé, inconnu, en 1966. Ses actes d'héroïsme n'ont été reconnus que des décennies plus tard. Sa seule enfant survivante, Elizabeth Göring Klasa, vit au Pérou. Elle a été retrouvée par le journaliste de la BBC Gavin Esler il y a plusieurs années et elle lui a raconté ce qu'elle savait de la vie héroïque et tragique de son père.

De tous les porteurs de noms associés à un grand mal, seule Elizabeth Göring Klasa peut parler de son père avec fierté. Elle seule peut sourire lorsqu'on lui pose des questions sur son père et répondre : « Laissez-moi vous raconter l'histoire du bon Göring. »

Cet article a été publié initialement sur le site The European Conservative : cliquez ICI