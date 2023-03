"Mon crime" de François Ozon

Pour son 22ième film, François Ozon s’est fait plaisir. Il est allé piocher, dans le répertoire théâtral, une vieille comédie policière oubliée des années 30 et il l’a adaptée. On imagine avec quelle malice et quelle jubilation, lorsqu’on sait, d’une part, que le réalisateur, incollable sur l’histoire du cinéma, est aussi un fou de théâtre - on l’y voit souvent malgré son emploi du temps surchargé - et d’autre part, qu’il est un grand défenseur de la condition féminine. Est-ce un hasard si son film sort un 8 mars, Journée internationale pour les droits des femmes ?

- En transposant Mon crime, qui fut une des pièces à succès de Georges Berr et Louis Verneuil, le cinéaste était d’autant plus à son affaire (il est délibérément un homme d’aujourd’hui) qu’il allait pouvoir « faire résonner au sein de son intrigue des préoccupations contemporaines autour des rapports de pouvoir, d’emprise dans les relations hommes femmes et jouer sur les parallèles entre le théâtre et la justice.

- Et puis, précise-t-il encore « en ces temps de déprime collective, il avait ressenti le besoin de revenir à la fantaisie et à la légèreté pour mieux supporter la dureté du présent ». Côté fantaisie, il s’en est donné à coeur joie : dialogues à la mitraillette et situations cocasses emmènent son film dans une franche gaieté.

- On ajoutera aussi qu’il s’est amusé à former une distribution cinq étoiles avec deux jeunes comédiennes prometteuses, Rebecca Marder et Nadia Tereszkiewicz, et des comédiens confirmés comme Isabelle Huppert, André Dussollier, Fabrice Luchini et Dany Boon.