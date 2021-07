Mila à la Grande mosquée de Paris...

Mila et le recteur de la Grande mosquée, Chems-eddine Hafiz.

On se frotte les yeux, et pourtant c'est vrai.

Mila dans cet édifice religieux consacré à l'islam, c'est un peu comme si Kim Kardashian entrait nue dans un couvent de Bénédictins. Pour mémoire, rappelons qu'elle avait qualifié l'islam de « religion de merde » et qu'elle mettait « un doigt dans le cul du prophète ».

Ce qui lui avait valu un torrent haineux de menaces de viol et de mort. Sa visite à la mosquée a été évidemment accompagnée d'un impressionnant déploiement policier. Il fallait protéger Mila. Et aussi le recteur de la Grande mosquée, Chems-eddine Hafiz.

Ce dernier n'a pas tenu rigueur à Mila de ses propos : il a considéré qu'ils avaient été prononcés dans « un contexte particulier ». Mila avait été en effet insultée au nom d'Allah pour son orientation sexuelle.

Cette visite dans l'océan de larmes qu'est aujourd’hui l'islam est la bienvenue. Faut-il féliciter Mila pour son courage ? Chems-eddine Hafiz pour son audace ? Les deux !

Mila est une fille courageuse. Chems-eddine Hafiz, un honnête homme. Il donne de l'islam une image qu'on aimerait lui voir plus souvent. Maintenant, c'est contre lui que vont se retourner les dizaines de milliers d'abrutis qui ont menacé Mila.

Et c'est lui qui dorénavant aura besoin d'une protection policière. Le lynchage a déjà commencé : « kouffar », « imam des Juifs », « faux musulman ». On repense à une célèbre couverture de Charlie Hebdo. On y voit Mahomet prononcer ces paroles : « c'est dur d'être aimé par des cons » !

PS : Le recteur de la Grande mosquée a eu une attention très délicate pour Mila : il lui a offert un Coran de couleur rose. Va-t-elle le lire ?