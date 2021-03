Michel Onfray : "mais où est donc passée la France ?"

Annick Geille est une femme de lettres et journaliste française, prix du premier roman 1981 pour Portrait d'un amour coupable et prix Alfred-Née de l'Académie française 1984 pour Une femme amoureuse . Elle est également la cofondatrice, avec Robert Doisneau, du magazine Femme .

C'est un guerrier, dit de lui son ami Franz-Olivier Giesbert. Rien ne lui fait peur. » Avec l’ essai ironico-sardonique qu’est « La nef des fou- Des nouvelles du Bas-Empire » (Bouquins),Michel Onfray casse en effet la baraque. Il ose montrer par l’exposition d’une sorte de déchetterie de la stupidité générale ce mal que nous fait l’accumulation des bêtises qui nous sont infligées au quotidien. « La Nef des fous » est selon les propres termes de l’ auteur le portrait « impressionniste » d’une époque délirante : la nôtre. Pour mieux nous faire ressentir la folie de ces fake ou vraies news, telles que nous les ingurgitons chaque jour sur toutes les chaînes de télévision, dans la presse, à la radio et via les réseaux sociaux, le philosophe a tenu le journal de l’année 2020, relevant et commentant chacun des dérapages qui nous sont infligés comme si tout était bel et bon.Les nouvelles du jour sont un mauvais film.Le sang coule et le verbe s’appauvrit. D’où la barbarie ambiante. Le peuple de France, submergé par ce discours délirant, cette logorrhée débitant des slogans à longueurs de journée, finit par se taire, accablé.La majorité silencieuse ingurgite jusqu’à la nausée ces contre-vérités formatées pour notre bien. L’idéologie mène le bal. Où s’en est allé l’esprit français ? s’indigne le philosophe. Sous la forme d’une éphéméride, Michel Onfray accumule les perles de l’année passée. Pour ce qui est de la forme, le philosophe procède par accumulation textuelle, comme le fit toute sa vie le sculpteur franco-américain Arman (1928 - 2005) avec des objets de consommation ; prises séparément ces choses qu’il nous fallait posséder hier (cf. société de consommation) étaient laides ; assemblées et comme pétrifiées par l’Histoire, elles avaient de l’esprit. De même les perles de 2020, entassées et enchâssées au même endroit ( ici le livre), deviennent belles à force de laideur. L’effet d’accumulation, en art, est bluffant . Seuls face à cette somme, nous en arrivons à prendre peur. La bêtise règne donc à ce point au pays de Montaigne et de Saint-Simon ? « Notre civilisation s’effondre », nous avertit Michel Onfray . « Il y a le feu au lac, en effet », lui répondrait - si elle le pouvait- la sagesse populaire. Un jour d’ailleurs, nous pourrions nous fâcher. En attendant, nous lisons la presse, écoutons la radio, regardons les chaines d’information, assommés que nous sommes par la bêtise ambiante, concentrée en sa laideur splendide. « Michel Onfray s’était brillamment illustré en 2014 dans Le Point en se moquant de la « fumeuse théorie du genre popularisée […] par la philosophe Judith Butler, spécialiste de la théorie « queer ».Alors que la « pensée » ( sic) décoloniale envahit le champ du savoir made in France après avoir largement détérioré le campus américain, l’auteur nous prie de résister. Débarrassons-nous de ces miasmes morbides, expédions ces délires dans les poubelles de l’Histoire, semble conclure Michel Onfray, toujours aussi combattif, nous alertant au passage quant à «l’impérialisme violent» de l’islam :«Une civilisation qui veut la fin d’une autre civilisation, c’est problématique.»

Extraits

Dimanche 17 mai

Faut pas charia !

Responsable national des jeunes au Parti de gauche et conseiller politique de la France insoumise au Parlement européen, Amin Ben Ali écrit dans un tweet : « En Allemagne, en Espagne, en Grande Bretagne, ou en France, la (sic) ou (sic) les musulmans sont les plus présents, les droits LGBT sont les plus avancés. »

Rappelons qu’en Arabie Saoudite, en Iran, au Yémen, au Soudan, en Mauritanie, au Brunei, pays où l’islam est au pouvoir, l’homosexualité est punie de mort.

Lundi 13 juillet

Encore…encore

Le New York Times ,arbitre des futures élégances françaises, annonce à ses lecteurs que désormais la rédaction écrira Black avec une majuscule et white avec une minuscule. Un cas magnifique de discrimination raciale préconisé par la loi.

Lundi 7 décembre

Des nouvelles de Radio-Paris

A France Inter, radio d’Etat idéologique, bien que prétendument de service public, on a refusé une publicité à l’Oeuvre d’Orient parce qu’elle contient le mot « chrétien » (…) Pour faire passer sa christianophobie, la radio du service public invoque la « neutralité » du service public. J’en ris encore…

La Nef des fous –Des nouvelles du Bas Empire/Bouquins/19 euros