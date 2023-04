La Russie en Afrique

Depuis 1991, la transformation de la politique étrangère de la Russie a été caractérisée comme une transition du messianisme vers le pragmatisme ou le raisonnement géopolitique. À savoir, l'abandon par Moscou de sa stratégie messianique de la guerre froide consistant à fréquenter les branches étrangères du Parti communiste et les mouvements alignés sur les communistes est considéré comme la preuve que la Russie donne la priorité aux intérêts de l'État par rapport à l'idéologie. Dans cette version, Moscou poursuit impitoyablement ses intérêts dans la sobriété d'une vision Realpolitik du monde. Dans ce contexte, la politique africaine de la Russie est un coup de grâce sur l'échiquier géopolitique, frappant là où l'Occident a vacillé. La Russie est ainsi perçue comme menant une politique froide et calculatrice dans une « nouvelle ruée » vers l'Afrique.

Il ne fait aucun doute que les récentes initiatives de Moscou sur le continent africain jouent un rôle dans les ambitions de grande puissance et le programme révisionniste de la Russie. Grâce aux ventes d'armes, aux déploiements de la compagnie militaire privée Wagner (PMC) alignée sur l'État et à la diplomatie traditionnelle, la Russie a donné du pouvoir à ses clients, ciblé les civils dans les conflits et sapé les normes internationales. La Russie s'est également positionnée comme un concurrent alternatif et direct de l'Occident pour la coopération en matière de sécurité, d'énergie et d'exploitation minière. En 2023, le deuxième sommet Russie-Afrique et le sommet des BRICS en Afrique du Sud ne feront que renforcer la poussée de la Russie vers le continent.

Dans le même temps, cependant, les actions de la Russie en Afrique sont animées par plus que l'opportunisme et l'opportunisme, comme elles le sont ailleurs dans le monde. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a rendu cruellement évident le rôle des mythes, de l'identité civilisationnelle et du messianisme dans la politique étrangère de Moscou. Pourquoi interprétons-nous les mouvements de la Russie en Afrique séparément de ces autres sources de sa politique étrangère, limitant leur analyse à l'échiquier ? Ici, je zoome sur l'une de ces sources, pour enquêter sur la pertinence du messianisme dans la politique actuelle de la Russie en Afrique.

Messianisme : La « multipolarité » de la Russie

Le messianisme n'est pas une caractéristique idéologique rare en politique étrangère, en particulier parmi les grandes puissances. Le contenu du messianisme hybride de la Russie en politique étrangère comporte de nombreux aspects, mais la notion de « multipolarité » (многополярность, parfois traduite en полицентричный мир) ressort comme centrale. Dans la conception réaliste, un monde multipolaire est un monde où plusieurs États agissent comme des pôles de puissance concurrents, chacun attirant (ou contraignant) des États plus petits sur son orbite. Il s'agit d'une vision du monde plutôt pessimiste, en proie à des conflits insolubles, avec des États plus petits impuissants face à de plus grands hégémons, et avec une politique de grande puissance qui l'emporte sur la délibération démocratique ou la légitimité.

Le Kremlin a adopté la « multipolarité » comme concept de base de la politique étrangère - je dirais, rythme d'autres interprétations - précisément pour cette raison. À savoir, la « multipolarité » s'inscrit dans le pessimisme inhérent au messianisme russe. Dans la version du Kremlin, la « multipolarité » concerne différentes civilisations des « sociétés traditionnelles », auxquelles l'Occident tente d'imposer ses valeurs « mondialistes » et son ordre « unipolaire » et « colonial ». Dans ce récit, les États véritablement souverains (c'est-à-dire les grandes puissances) tels que la Russie sont chargés de la mission de se joindre à la « majorité mondiale » non occidentale pour restreindre l'imposition par l'Occident de valeurs « décadentes » « mondialistes ». (En d'autres termes, assumer le rôle du katechon, c'est ce qui retient la venue de l'Antéchrist. Sans surprise, comme l'a soutenu Alicja Curanovic, l'Église orthodoxe russe considère la multipolarité comme un élément central de la "mission" de la Russie dans le monde. ) En tant qu'idéologie pro-active, la « multipolarité » est à la fois une réalité (Lavrov : la multipolarité est un « processus objectif et imparable ») et un projet politique, contrecarré par l'Occident récalcitrant (Poutine : « la multipolarité dans le monde est inévitable , malgré les tentatives pour l'empêcher »).

L'Afrique a été régulièrement identifiée dans les cercles universitaires et politiques russes comme un pôle de pouvoir émergent dans le monde, et donc un participant au projet politique de « multipolarité ». Le Concept de politique étrangère 2023 fait allusion à ce rôle pour le continent. Lors de la conférence interparlementaire Russie-Afrique du 20 mars, Poutine a qualifié « l'Afrique » de leader dans le monde multipolaire, saluant la population importante (environ 1,2 milliard de personnes) et en croissance du continent. Cependant, Poutine, dans son discours du 20 mars, a évoqué le rôle de la Russie consistant à "tendre une main secourable" aux pays d'Afrique, en particulier contre le "néocolonialisme" en cours de l'Occident. Le double sens de la «multipolarité» est affiché ici. Bien que l'Afrique soit son propre "pôle", elle a toujours besoin de l'aide de la Russie pour ne faire qu'un.

Pourtant, la Russie se débat avec l'application africaine de sa doctrine de la multipolarité. La Charte des Nations Unies et le panafricanisme sont des notions dominantes dans les relations internationales africaines, et ni l'une ni l'autre ne cadre bien avec la notion russe de « multipolarité ». La Charte des Nations Unies établit un cadre normatif universel qui met l'accent sur l'égalité de tous les États souverains, ce qui ne cadre pas bien avec la notion de «souveraineté» dans la «multipolarité» de la Russie. Ensuite, le panafricanisme est un concept normatif qui va à l'encontre de l'existence d'un hégémon africain pouvant rendre compte du continent. Les institutions continentales calquées sur le panafricanisme – notamment l'Union africaine – tentent généralement de contrôler le pouvoir des « Big Five » (Algérie, Égypte, Éthiopie, Nigéria et Afrique du Sud, membre des BRICS). De même, la conception russe de la « souveraineté » est contraire aux aspirations solidaristes dans les relations internationales africaines. Enfin, le panafricanisme n'est pas nécessairement anti-occidental par nature.

La politique étrangère russe a répondu à ces luttes en cooptant ou en « détournant » une certaine vision du « panafricanisme ». Les articles de Wagner Africa divulgués en 2019 font allusion aux tentatives de la Russie de marier sa notion de « multipolarité » avec son interprétation du « panafricanisme ». À savoir, l'exclusion des puissances occidentales de l'Afrique sous le couvert de la « souveraineté » africaine. Sur cet élément, il existe des similitudes fondamentales entre les politiques africaines actuelles de Moscou et celles de l'époque de la guerre froide : une portée qui inclut toute l'Afrique et l'accent mis sur la souveraineté du continent.

Messianisme : La Russie et le « panafricanisme »

La compréhension du Kremlin de la « multipolarité » en Afrique est particulièrement visible dans deux politiques : adopter une portée continentale et courtiser les entrepreneurs politiques « panafricains ». Les deux choix répondent à un mélange d'analyse coûts-avantages et de politique étrangère messianique de la Russie.

La diplomatie africaine de la Russie a en effet une portée continentale. Cela a été mis en évidence lors du Sommet Russie-Afrique de 2019, lorsque des représentants de tous les États africains se sont rendus au village olympique de Sotchi, dont 43 chefs d'État. Plus récemment, le sommet parlementaire Russie-Afrique de 2023 a accueilli des délégations de 37 pays différents. La Russie est investie dans l'obtention d'une participation similaire au deuxième sommet Russie-Afrique de 2023. Cette échelle continentale est censée imiter la portée des États-Unis (par exemple, AFROCOM), dépeignant ainsi la Russie comme une grande puissance comparable. Dans le même temps, aborder le continent en tant que groupe enferme tous les États africains dans un choix « souverain » « africain », à savoir, engager la Russie en tant que décision prise par l'Afrique en tant que « pôle » singulier. L'approche continentale de la Russie dans les affaires africaines aide Moscou à renforcer ses revendications de grande puissance, mais échoue souvent à offrir des avantages, en particulier aux Africains ordinaires. Des formats alternatifs (c'est-à-dire non continentaux) sont possibles, privilégiant d'autres facteurs fédérateurs.

La fréquentation des entrepreneurs politiques « panafricains » est liée au fait que le Kremlin courtise et coopte depuis longtemps des intellectuels et des mouvements politiques radicaux, tels que l'extrême droite occidentale. Il n'est donc pas surprenant que Moscou fasse également cause commune avec des entrepreneurs politiques radicaux en Afrique. En fait, il y a un penchant d'extrême droite dans le « panafricanisme » du Kremlin, à commencer par le parti pris conservateur sous-jacent à la notion de « multipolarité ». (L'oligarque crypto-fasciste Konstantin Malofeev était un orateur et l'un des sponsors du Sommet Russie-Afrique de 2019, par exemple.) Cette courtisation est une politique mise en œuvre directement par les ambassades russes sur le continent. Par exemple, en République démocratique du Congo, le 28 mars 2023, l'ambassade de Russie a organisé un événement sur l'Afrique en tant que pôle mondial, invitant un parlementaire et des « militants » locaux.

Un client russe de premier plan est Stellio Gilles Capochichi, plus connu sous son pseudonyme « Kémi Séba ». L'entrepreneur politique franco-béninois autoproclamé "panafricaniste" est actif depuis deux décennies, à la tête aujourd'hui de l'organisation Urgences panafricanistes ou Urpanaf. La plate-forme de Séba a toujours été celle de l'antisémitisme, faisant cause commune avec les groupes nationalistes blancs européens et louant récemment les juntes du Burkina Faso et du Mali. Un rapport de 2019 de Proekt Media répertorie douze succursales d'Urpanaf, avec de nouvelles ouvertures plus tard en République démocratique du Congo, y compris dans les Kivus.

A chaque étape, un discours civilisationnel partagé a rapproché Séba et ses homologues russes. Le contenu de l'idéologie de Séba s'articule autour de l'exigence de la séparation des Noirs de l'Occident et de la mondialisation, et du « retour » en Afrique, y compris physiquement. Séba a identifié la Russie comme l'un de ses "alliés géopolitiques", un partenaire de l'Afrique pour créer un monde "multipolaire" afin de limiter l'hégémonie occidentale. Depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle contre l'Ukraine, Séba s'est rangé du côté de Moscou, affirmant que la Russie mène une guerre contre le "mondialisme" et qualifiant Volodymir Zelensky de "marionnette". Séba a tenté de trouver un équilibre concernant la Russie en déclarant que l'Afrique n'acceptera pas de nouveaux colonisateurs, y compris la Russie.

Au-delà du discours, la Russie a été dans l'horizon de Séba ces dernières années, s'associant initialement avec Aleksander Dugin en 2017, plus tard avec Yevgeny Prigozhin, et actuellement directement avec le gouvernement russe. Tout au long de ces années, les médias d'extrême droite russes (y compris les médias prétendument détenus par Malofeev), Dugin et sa fille décédée ont écrit sur Séba. Récemment, les liaisons russes de Séba ont pris un tournant et sont devenues plus ouvertement liées au gouvernement russe. Lors de sa visite d'octobre 2022 à Moscou, il a partagé un panel avec le représentant spécial Afrique et Moyen-Orient de la Fédération de Russie Mikhail Bogdanov, le président de l'AFRICOM Igor Morozov et le chef de l'agence russe d'aide, Yevgeny Primakov jr. RT et le Fonds Gorchakov figuraient également parmi les partenaires de l'événement. Il reprendrait la parole à Moscou en mars 2023, à la Douma lors du sommet parlementaire Russie-Afrique.

Le messianisme russe débarque en Afrique

La politique africaine de la Russie puise à de nombreuses sources et pas seulement à une analyse coût-bénéfice « rationnelle » et obstinée. En effet, avec la fin de la guerre froide, Moscou n'a pas abandonné le messianisme comme élément de ses relations internationales, y compris en Afrique également. Le Kremlin poursuit sa doctrine messianique de « multipolarité » en Afrique principalement en insistant sur des initiatives politiques ambitieuses à l’échelle du continent et en se rangeant du côté des personnalités revêtant le manteau de la « multipolarité ». Le cas de Séba illustre la fragmentation de la politique étrangère russe entre différents acteurs (Dugin, Malofeev, Prigozhin, Bogdanov) ainsi que le rôle des affinités idéologiques dans l'émergence de telles coalitions transnationales. Séba et d'autres comme lui ne sont peut-être pas des forces par procuration, mais des acteurs dont la vision pessimiste du monde les attire au Kremlin et vice versa. Le panafricanisme est un concept normatif et une pierre angulaire des relations internationales sur le continent, notamment l'Union africaine et les aspirations qu'elle incarne. La déformation du panafricanisme au service des ambitions de la Russie et de ces entrepreneurs marginaux rend un mauvais service au continent.

Cette article a initialement été publié sur Riddle Russia. Cliquez ici pour le retrouver.