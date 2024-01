Massacres du 7 octobre : la vengeance d’Israël sera terrible et implacable

David Barnea est le patron du Mossad.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le chef du Mossad s’exprimait lors des obsèques d’un de ses prédécesseurs qui venait de mourir. Il a dit à sa façon : œil pour œil, dent pour dent. Tous les tueurs du 7 octobre, a-t-il ajouté, seront éliminés. Et ça prendra le temps que ça prendra. Des années s’il le faut !

Le chef du Mossad a une phrase qui fait frémir. Paraphrasant une citation biblique, David Barnea a dit : « Chaque mère arabe devrait savoir que si son fils a participé, directement ou indirectement, au carnage du 7 octobre, son sang sera sur sa tête. » Les femmes enceintes éventrées par les assassins du Hamas autorisent ce genre d’outrances.

Pour comprendre ce qu’il va se passer, il n’est pas indifférent de savoir qui on enterrait ce jour-là. Il s’agissait d’un ancien chef du Mossad, planificateur et organisateur de la traque des activistes de l'organisation Septembre noir qui avaient assassiné douze athlètes israéliens lors des Jeux olympiques de Munich en 1973. Cela a pris plusieurs années. Dans toute l’Europe, les assassins ont été identifiés et recherchés. Tous, les uns après les autres, ont été abattus.

Il en sera ainsi avec les tueurs du 7 octobre. Cela a déjà commencé avec l’élimination du numéro 2 du Hamas à Beyrouth. Si on a des doutes sur la détermination et la capacité du Mossad, il faut se tourner vers l’Iran. Là-bas, on ne compte plus le nombre de scientifiques nucléaires qui ont connu une mort brutale.