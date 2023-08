Marlène, soit la bienvenue parmi nous

Marlène Schiappa

On t’attendait.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Tu as siégé dans deux gouvernements, un carcan insupportable pour la femme impétueuse que tu es. Tu devais te taire, mais parfois ton tempérament enflammé prenait le dessus. Et tu parlais.

Et chaque fois que tu parlais, c’était du bonheur. Les médias en étaient friands. Et même sur Atlantico, nous t’avons fréquemment évoquée. Le plus souvent, c’était pour se moquer de toi, mais toujours avec tendresse.

Maintenant tu es libre, entièrement libre et nous sommes heureux. Car en comparaison de personnages aussi tristes que Dupond Moretti, Darmanin ou Le Maire, tu étais intéressante. Tu faisais notre joie. Maintenant tu es joyeuse d’être libre. Alors que d’autres ministres évincés se murent dans un silence boudeur ou se lamentent sur leur sort, toi tu laisses éclater ta joie. Enfin libre !

Tu as dit avoir reçu plein de « propositions alléchantes », notamment émanant des télévisions. Les chaînes se disputent ta présence. Ta carrière, tu l’as entamée chez Hanouna où, bien que ministre, tu as fait merveille.

Oui Marlène, viens à la télé pour égailler nos mornes soirées. Tu pourras expliquer, livre à l’appui (les tiens) comment les hommes doivent faire l’amour aux femmes, et comment les femmes doivent procéder pour envoyer les hommes au 7e ciel. Tu pourras aussi, et ça c’est sûr, dire du mal de Macron, un misogyne de première. Viens Marlène, nous t’attendons.