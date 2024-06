Marie-Pierre Vedrenne : « Les attributs de la puissance européenne à bâtir pour demain »

Marie-Pierre Vedrenne.

"Cette élection européenne est capitale. Elle va allier les grands enjeux européens avec le retour de la guerre, avec des menaces qui sont de plus en plus nombreuses. On voit à quel point on a besoin d’Europe pour agir, pour nous protéger sur la scène internationale. Elle allie aussi les enjeux du quotidien. Quand les Françaises et les Français vont faire leurs courses. Il est question de pouvoir d’achat, d’alimentation, donc de la PAC et du Pacte Vert. Quand les Françaises et les Français regardent leur facture d’électricité, il est question de la question de la réforme du marché de l’électricité que nous avons porté. C’est cette alliance des grands enjeux et de la vie quotidienne que les Français doivent comprendre et qui démontre à quel point nous avons besoin d’Europe. Et, l’enjeu pour nous, sera de continuer à bâtir les attributs de la puissance européenne. Il va falloir faire un choc de compétitivité. Pendant ce mandat, nous avons beaucoup régulé. Nous avons fixé un cadre. Désormais, il va falloir accompagner ce cadre par des investissements majeurs pour investir dans le capital, dans l’humain, dans les européens pour relever tous ces grands défis, qu’il s’agisse de la question climatique, de la question du numérique, mais d’autres menaces auxquelles nous ferons face ensemble", affirme Marie-Pierre Vedrenne.

Vous pouvez retrouver ci-dessous son intervention complète :