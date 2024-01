"Making of" de Cédric Kahn

Simon, réalisateur aguerri (Denis Podalydès) débute le tournage d’un film racontant le combat d’ouvriers pour sauver leur usine, un combat dramatique reconstitué à partir d’une histoire vraie. Mais malgré son expérience, entre les magouilles de son producteur (Xavier Beauvois), les râleries de ses techniciens, à cran pour cause d’heures sup non payées, et les pétages de plomb de son acteur principal à l’ego surdimensionné (Jonathan Cohen), Simon va être vite dépassé par les évènements. Bientôt abandonné par ses financiers, au bord du burn out, il va en plus devoir affronter un conflit social avec sa propre équipe. Sur ce tournage, qui va partir en sucette, son seul allié sera Joseph, un jeune figurant fou de ciné à qui il a confié le making of de son film (Stefan Crepon)…