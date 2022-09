Mais qui a osé dénoncer « la gauche des allocs » !

Fabien Roussel prend la parole lors d'un débat dans le cadre de la "Fête de l'Humanité", le 10 septembre 2022

Plus réac’ que ça tu meurs.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Pour être sûr de notre coup, nous sommes allés sur le site du Medef. Rien ! Les patrons sont sur ce point d’une discrétion remarquable. Nous avons interrogé Marine Le Pen, Zemmour, Dupont-Aignan. Rien non plus ! La réponse nous l’avons trouvée à la Fête de l’Huma. C’est là que Fabien Roussel a dénoncé la « gauche des allocs » disant lui préférer la « gauche du travail ».

Cette sortie violemment réactionnaire contre les bénéficiaires du RSA, les abonnés à la CAF et les chômeurs a profondément choqué la gauche. Mélenchon s’est indigné des propos de son camarade. D’autres figures des Insoumis ont abondé dans ce sens. Et chez les écologistes, on s’étrangle de fureur.

Fabien Roussel serait-il un provocateur à la solde du patronat ? Un vendu au grand capital ? Tout permet de le croire. Si on y ajoute le fait que le chef du PC a déclaré son « amour pour la bonne bouffe » (entrecôte, fromage) la cause est entendue. Fabien Roussel est un fieffé réactionnaire !