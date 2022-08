Maintenant « c’est la fin de l’abondance, de l’insouciance et de l’évidence »

Emmanuel Macron a, en ouverture du Conseil des ministres, évoqué la "fin de l'abondance".

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

L’heure était grave et le président de la République a tenu à en avertir ses ministres. A la façon de Churchill (« du sang et des larmes »), il leur a annoncé que c’en était fini de « l’insouciance, de l’abondance et de l’évidence ». Il fut donc un temps ou cela a pu exister.

L’abondance avec l’argent qui coulait à flots, les salaires qui ne cessaient d’augmenter. L’insouciance qui nous faisait vivre heureux sans nous soucier des agressions et du terrorisme. L’évidence qui voulait que nous ayons le meilleur président du monde. Or ce président, ce fut Emmanuel Macron, qui régna sur la France de 2017 à 2022.

C’était à coup sûr le bon vieux temps. Macron n’a certainement pas tort de dire que les temps sont difficiles mais il se trompe en laissant croire que du temps de Macron I, nous étions heureux et insouciants…

