"Mademoiselle Gabrielle Chanel" de Sophie Jolis et Hélène Darche : la gloire par le travail en chantant

"Mademoiselle Gabrielle Chanel" de Sophie Jolis et Hélène Darche est à voir au Studio Hébertot à Paris.

Mademoiselle Gabrielle Chanel

De Sophie Jolis et Hélène Darche

Durée : 1h20

Mise en scène : Hélène Darche et Marie Simon

Avec Sophie Garmilla, Sophie Jolis, Julia Salaün, Guillaume Nocturne, Antoine de Giuli

INFOS & RÉSERVATION

Studio Hébertot

78 bis boulevard des Batignolles

75017 PARIS

01 42 93 13 04

Du 26 février au 09 avril 2024 (relâche le 2 avril). Lundi, mardi à 21 heures

Notre recommandation : 4/5

THÈME

La vie entière de Gabrielle Chanel, depuis sa petite enfance jusqu’à la vieillesse, chantée et dansée par une troupe de comédiens qui jouent tous les rôles dans une sorte de comédie musicale où s’entremêlent, par bribes évocatrices, ses histoires de cœur, son entourage amical et artistique ainsi que la fondation de la maison mythique qui porte toujours son nom au succès planétaire.

POINTS FORTS

Une mise en scène très dynamique et rythmée, avec des comédiens-chanteurs au jeu précis.

Un texte composé de phrases qui semblent tirées des déclarations de Gabrielle Chanel elle-même et qui ne manquent pas d’humour malgré leur caractère implacable.

Une mise en musique réussie grâce au talent de la troupe et du pianiste.

L’unité du spectacle tient au fait que le personnage s’incarne à tous les âges dans le même espace et dans le même temps, ce qui a pour effet de donner à comprendre le profil d’une femme au-delà des anecdotes plus ou moins sulfureuses.

QUELQUES RÉSERVES

On n’évite pas forcément les préjugés d’une femme intraitable en affaires, au point de frôler l’antisémitisme.

On n’évite pas non plus la caricature de la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale, malgré la fermeture de la maison Chanel, doublée de « collaboration horizontale ».

Quelques scènes évoquant la Libération, notamment celle où elle est interrogée par un FFI, sont incompréhensibles pour un public non averti.

ENCORE UN MOT...

Gabrielle Chanel a tellement fasciné ses contemporains – et continue encore aujourd’hui - que lui consacrer une comédie musicale pouvait sembler périlleux. Au contraire, le mouvement et l’empathie l’emportent, dans une approche résolument centrée sur le thème du travail émancipateur, à une époque où le choix des femmes semblait réduit à rester au foyer ou à se livrer à l’oisiveté des demi-mondaines entretenues par des hommes fortunés.

La colonne vertébrale de Gabrielle Chanel - sa maison de couture, ses équipes, son parfum - tissent le portrait d’une femme qui s’est inventée une vie en dehors des carcans bourgeois à l’image des étoffes qu’elle détourne au profit d’une nouvelle silhouette qui a révolutionné la mode et la société.

UNE PHRASE

« Les femmes habillées par Poiret ont l’air d’être un fauteuil Louis XVI. »

« Je veux faire partie de l’histoire. »

« Vendre du chic avec des vêtements de travail. »

« Celles qui ne font rien ne sont rien. »

L'AUTEUR

Chanteuse, autrice-compositrice, comédienne et metteuse en scène, Sophie Jolis, après une formation et une carrière internationale dans le chant lyrique et baroque, se consacre à l’écriture de spectacles musicaux depuis les années 2000, tout en enseignant le chant en conservatoire.

Le spectacle Gabrielle Chanel a été écrit pendant le confinement puis monté et créé pour le “Off“ du festival d’Avignon en 2022. Plusieurs tournées sont prévues en 2024 et 2025.