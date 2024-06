"Love lies bleeding" : après "Saint Maud », un premier film d’horreur réussi, Rose Glass revient avec un thriller lesbien, habité, trash et un brin fantastique

Écrit à quatre mains par Rose Glass et sa collaboratrice Weronika Tofilska, le scénario réussit cette prouesse de rester « tenu » et « ramassé » tout en jonglant avec plusieurs genres : la romance, le thriller, le film gore et le film fantastique.

L’action se situe dans un milieu encore assez peu exploré au cinéma : celui du culturisme féminin des années 80.

Le grand écran avait plusieurs fois réformé des couples féminins à la Thelma & Louise, mais il n’avait encore jamais offert de binôme semblable à celui de Lou et Jackie, des trentenaires animées par l’amour fou qu’elles se portent.

Le duo Kristen Stewart et Katy O’Brian. A la fois sobre et distanciée, incandescente et mystérieuse, Kristen Stewart (Twilight, Les Crimes du futur,Spencer…) a trouvé dans Lou sans doute son rôle le plus complexe. Quant à Katy O’Brian, une ancienne « fliquette »spécialiste en arts martiaux, elle crève littéralement l’écran dans son personnage de Jackie.

La bande originale, signée Clint Mansell, qui donne une belle ampleur à l’ensemble du film)