Livres en papier ou e-books : qu'est-ce qui est le mieux pour la planète ?

Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège et à Télécom Paris. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.

Atlantico : Entre un livre papier et une liseuse, lequel est, selon vous, le plus bénéfique pour le climat et pourquoi ?

Damien Ernst : Pour répondre à ce type de question il faut venir avec des chiffres, des analyses rigoureuses, des hypothèses bien définies sinon l'on raconte vite n'importe quoi. Mais avec de simples raisonnement chiffrés on peut déjà voir que la liseuse est largement plus bénéfice pour le climat.

Comparons par exemple une liseuse Kindle de Amazon avec des livres et intéressons nous uniquement à la partie énergie. Pour la fabrication d'une liseuse Kindle, il faut compter une consommation de 25000 Wh d'énergie. Les livres, c'est environ une consommation d'énergie de l'ordre de 5000 Wh par kilo de papier. Un roman de poche a environ un poids de 250gr.

Donc le Kindle devient plus économique énergétiquement après la lecture de 20 romans de poche. Bien entendu l'utilisation du Kindle consomme aussi de l'énergie. Mais c'est fort negligeable ! Les batteries du Kindle ont une capacité de 5.7 Wh pour 90 heures de lecture.

On voit clairement que le Kindle permet de faire des économies d'énergie selon ces données.

Pensez-vous qu'un jour les livres papiers ne seront plus édités et existeront seulement en numérique ?

Oui je le pense. L'impact environnemental du papier est vraiment fort conséquent alors que le Kindle a un impact environnemental fort faible. Et puis il faut aussi stocker ces livres. Les supports numériques offrent tellement plus de facilité.

Quel impact négatif pourrait avoir ces deux types de livres en termes d'impacts sur l'environnement ? Sur la planète mais pour l'espèce humaine également ?

Pour moi l'impact environnemental des supports numériques de type Kindle est quasi négligeable, surtout si l'on arrive à mettre en place des filières de recyclage. Pour les livres et autres supports papiers, il est bien plus significatif.

Je pense qu'il est vraiment important de mettre en place des politiques qui favorisent la lecture sur support numérique. Cela mettra nettement moins de pressions environnementales sur nos forêts et nous permettra de faire des économies d'énergie.