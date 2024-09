Ligue des champions 2024 : des analystes ont simulé 5000 matchs joués selon le nouveau format de compétition et voilà leur conclusion

Les recherches de Ronnie Das et son expérience en matière de consultation portent sur la compréhension du comportement des consommateurs à l'ère numérique et sur l'utilisation et l'application de l'apprentissage automatique et du big data à des fins d'automatisation. Ronnie a enseigné dans plusieurs universités du Royaume-Uni et s'est particulièrement engagé à aider les PME à développer et à adopter des stratégies numériques compétitives.