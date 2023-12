"Les trois mousquetaires : Milady" de Martin Bourboulon

Il a eu beau tourner comme acteur dans quelques films comme en 1999 dans Ma petite entreprise de Pierre Jolivet, Martin Bourboulon est un homme dont la place favorite se situe derrière la caméra. Homme discret, il ne communique ni sur son âge ni sur sa formation. Tout juste sait-on qu'il est le fils du producteur Frédéric Bourboulon et qu'il a appris son métier de réalisateur en assistant, d'abord Mathieu Kassovitz sur le tournage des Rivières pourpres (en 2000) puis Jonathan Demme sur celui de The Truth about Charlie (en 2002), puis encore Jean-Paul Rappeneau sur celui de Bon voyage (en 2003).

C'est à cette époque qu'il tourne son premier court-métrage, Sale hasard, qui lui vaut d’être sélectionné au festival du film policier de Cognac. Suivra notamment en 2007, Emprise. Pour s’ouvrir à d'autres horizons et explorer d'autres techniques, le cinéaste se lance dans le film publicitaire. Orangina, Adidas et Domus lui doivent quelques-unes de leurs meilleures pubs. Parallèlement en 2007, ce boulimique de pellicule intègre l'équipe des Guignols de l'info. En 2013 il réalise son premier long-métrage, Papa et maman. Coup d’essai, coup de maître : écrit par Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière (auteurs du Prénom), le film cartonne avec près de 3 millions d'entrées. Deux ans plus tard, en toute logique, il sort Papa et maman 2. Avec, devant la caméra, les deux mêmes comédiens vedettes Marina Foïs et Laurent Lafitte, et à l’écriture, le même tandem de scénaristes.

En 2021, le « jeune réalisateur se lance dans le film d’époque avec Eiffel avec Romain Duris qui obtient un joli succès public. Il a récidivé cette année avec Les Trois Mousquetaires. Produit par Pathé pour 72 millions d’euros (l’un des budgets les plus importants du cinéma français cette année), ce film avait été prévu pour être présenté en diptyque. Sa première partie, D'Artagnan, est sortie le 5 avril dernier. Si on en juge par l’engouement qu’elle avait suscité (près de 5 millions de spectateurs à travers le monde), on peut supposer que sa suite, Milady, présente à partir de ce mercredi sur les écrans français, fera également un carton au box-office.