ETATS-UNIS BOUDES

Les touristes annulent leurs voyages aux États-Unis : voici comment cela pourrait affecter l’économie américaine

Les États-Unis, autrefois l’une des destinations touristiques les plus prisées au monde, voient aujourd’hui leur attractivité décliner. Entre tensions diplomatiques, durcissement des contrôles aux frontières, climat politique polarisé et critiques internationales sur les droits humains, de plus en plus de voyageurs annulent leurs séjours. Une tendance qui pourrait peser lourd sur l’économie américaine.