Les T-Rex ne ressemblaient pas à ce que nous a décrit Jurassic Park

Un jeune garçon regarde un dinosaure tyrannosaurus rex à l'échelle 1:1 exposé à Hong Kong.

Atlantico : Dans une étude récente, Theropod dinosaur facial reconstruction and the importance of soft tissues in paleobiology, vous concluez que les dinosaures prédateurs, tels que Tyrannosaurus rex, avaient des lèvres semblables à des lézards avec des écailles couvrant et scellant leur bouche. Comment êtes-vous arrivé à une telle conclusion ?

Thomas Cullen : Nous sommes arrivés à cette conclusion en examinant les modèles d'usure des dents de groupes de reptiles modernes et éteints liés aux dinosaures, ainsi que les dinosaures eux-mêmes, et en constatant que l'émail des dents de dinosaures théropodes s'usait d'une manière plus cohérente avec le fait d'avoir des lèvres que d'être exposé. Nous avons également examiné les relations d'échelle des crânes et des dents pour montrer que les dents des théropodes étaient d'une taille qui pouvait encore être couvertes par les lèvres, et nous avons examiné l'anatomie osseuse des théropodes, des lézards et des crocodiles pour montrer que les caractéristiques de l'os de la mâchoire de les théropodes qui soutiennent les vaisseaux sanguins et les nerfs ressemblent davantage à ceux des animaux à lèvres comme les lézards qu'à ceux des animaux aux dents exposées comme les crocodiles.

C'est très contraire à la représentation que nous avons de tels prédateurs dans notre perspective habituelle, à savoir celle de Jurassic Park. Comment expliquez-vous l'écart ? S'agit-il d'une déformation de la pop culture des savoirs scientifiques ou vos recherches rompent-elles avec les consensus précédemment établis ?

Je pense que nous avons toujours de la place pour améliorer notre compréhension, et il y aura donc toujours des moyens de découvrir de nouvelles informations et de mettre à jour notre vision de ces animaux. Fait intéressant, l'idée que les théropodes auraient pu avoir des lèvres est en fait assez ancienne, car les premières reconstructions de l'apparence des théropodes il y a plus de 100 ans les affichaient généralement avec des lèvres, et ce n'est qu'à la fin du 20e siècle qu'il est devenu populaire de les reconstruire. sans lèvres. Jurassic Park a définitivement popularisé cette représentation, mais dans ce film, ils essayaient surtout de faire de leur mieux pour dépeindre les animaux aussi près de la précision scientifique qu'ils le pouvaient, donc je pense que l'apparence sans lèvres était plus un effet secondaire de cette popularité à ce temps, et nos résultats fournissent la preuve d'une idée alternative.

Cette compréhension différente de l'anatomie de ces dinosaures change-t-elle la donne quant à leur comportement ? peut-être des tactiques de chasse ou des processus alimentaires ?

Oui, l'idée qu'ils avaient des lèvres aura des implications sur la façon dont les dents des théropodes se sont développées et ont été usées, et devrait également avoir un impact sur les études sur la façon dont ils ont pu se nourrir et utiliser leurs mâchoires.

Si les dinosaures théropodes tels que le Tyrannosaurus rex n'avaient pas de dents exposées. Est-il probable que peu ou aucun des animaux de l'époque n'en possédait ?

Nos résultats suggèrent que la plupart des dinosaures théropodes auraient eu des lèvres, et impliquent en outre que l'ancêtre commun des oiseaux, des théropodes et des crocodiles aurait probablement eu des lèvres, certains groupes comme les oiseaux ou les crocodiles évoluant indépendamment vers une condition sans lèvres au fil du temps. Dans le cas des oiseaux, cela impliquait la réduction (et la perte) des dents et l'évolution d'un bec, et chez les crocodiliens la perte des lèvres probablement liée à leur adaptation à un mode de vie aquatique. Mais il est certain que d'autres animaux vivant aux côtés des dinosaures auraient pu être sans lèvres, et en effet des parents proches des crocodiles étaient vivants à cette époque et ressemblaient probablement aux crocodiles d'aujourd'hui en manquant de lèvres.