Les scientifiques percent le secret des “méduses immortelles”, et peut-être du vieillissement humain

Une photographie de Turritopsis dohrnii

Víctor Quesada Fernández est professeur au département de biochimie et de biologie moléculaire de l'université d'Oviedo, en Espagne

Atlantico : Une espèce de méduse, Turritopsis dohrnii, surnommée la "méduse immortelle", est connue pour inverser son horloge biologique et revenir à un groupe de cellules juvéniles, même après la reproduction sexuelle. Cette méduse est-elle vraiment immortelle ? Comment cela est-il possible, d'après vos conclusions ? S'agit-il d'une exception dans le règne animal ?

Victor Quesada : Comme il arrive souvent, les mots de la communauté scientifique ont des significations très précises qui peuvent ne pas se traduire directement dans le langage courant. Lorsque nous disons "immortel" dans ce contexte, cela signifie qu'un organisme n'est pas lié par les mécanismes biologiques de la mortalité. Dans les organismes multicellulaires à reproduction sexuée, même si les circonstances sont optimales, chaque individu subit une détérioration progressive que nous connaissons sous le nom de vieillissement. Comme le Dr Lopez-Otin l'a montré précédemment, cela implique de multiples mécanismes regroupés en neuf caractéristiques. Chez T. dohrnii, nous avons une espèce qui peut surmonter ces mécanismes après la reproduction sexuelle. Bien sûr, un individu peut mourir à cause de l'attaque d'un prédateur ou d'un dommage chimique, mais nous le considérons toujours comme biologiquement immortel.

Nous savons que les raisons de cette caractéristique sont complexes. C'est pourquoi nous avons utilisé des approches globales pour isoler les gènes candidats qui pourraient être liés à l'immortalité chez cette espèce. Dans le génome, nous avons repéré plusieurs gènes impliqués dans la réparation de l'ADN et le maintien des cellules souches, deux des caractéristiques du vieillissement. Ces expériences, ainsi que d'autres, fournissent des hypothèses pour de futures expériences visant à comprendre comment cela peut se produire.

Quels sont les "mystères" de Turritopsis dohrnii qui n'ont pas encore été résolus ?

Comme mentionné précédemment, nous avons adopté une approche globale de ce problème. Il est important de tester directement l'interprétation de nos résultats. L'avantage est que nous avons réduit le problème de plus de 20 000 gènes à quelques dizaines. Nous espérons que ces expériences permettront de découvrir de nouveaux mécanismes et relations dans le vieillissement et le rajeunissement. Mais, bien sûr, les meilleurs mystères sont ceux que nous n'attendons pas.

Après avoir cartographié le génome de cette méduse, vous espérez faire des découvertes sur le vieillissement et trouver un moyen de prolonger l'espérance de vie des êtres humains. Quels sont vos espoirs ? Qu'est-ce que votre découverte pourrait changer ?

Lorsque nous nous attaquons à un problème aussi complexe que le vieillissement, nous avons besoin d'approches multiples. Nous devons comprendre des aspects tels que la manière dont les êtres humains vieillissent ou les circonstances qui influent sur le vieillissement. Cependant, ces informations sont en elles-mêmes limitées par les caractéristiques humaines. Nous devons également comprendre d'autres formes de vieillissement pour savoir comment surmonter ces caractéristiques à long terme. Notre recherche a fourni de nouvelles informations sur ce deuxième aspect.

Comment votre découverte pourrait-elle être appliquée aux humains ? Le rêve d'allonger l'espérance de vie humaine est-il vraiment réalisable dans un avenir proche ? Est-il souhaitable ?

Comme expliqué précédemment, les interventions sur l'homme nécessitent une connaissance approfondie des mécanismes impliqués dans le vieillissement. Nous ne pouvons pas prédire à ce stade quelles sont les cibles d'intervention les plus utiles, mais nous nous en rapprochons au fur et à mesure que nous découvrons les interconnexions entre les caractéristiques du vieillissement et les différentes façons de vieillir. L'allongement de l'espérance de vie est ce que nos sociétés ont fait ou tenté de faire tout au long de l'histoire. Nous considérons qu'il s'agit d'un objectif louable tant que les bénéfices touchent l'ensemble de la population.