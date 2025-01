Les prisons « modèles » nordiques sont elles aussi confrontées à des problèmes grandissants

Carrie Kaigan suit un doctorat en criminologie à l'Université de Westminster, en faisant des recherches sur la satisfaction de la vie des agents pénitentiaires en Finlande et en Écosse. Elle anime également le podcast Evolving Prisons où elle interviewe des personnes du monde entier ayant une expérience de la prison - gouverneurs, officiers, psychiatres, médecins et prisonniers - pour montrer les réalités de la vie en prison et l'humain derrière l'uniforme ou le crime.