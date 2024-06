Les personnes âgées sont-elles plus vulnérables aux escroqueries ? Voilà ce que nous disent les psychologues

Les personnes âgées sont des cibles intéressantes les escrocs.

Environ un Américain sur six est âgé de 65 ans ou plus, et ce pourcentage devrait augmenter. Les personnes âgées occupent souvent des postes à responsabilité, disposent d'une épargne-retraite accumulée tout au long de leur vie et prennent des décisions importantes en matière de finances et de santé, ce qui fait d'elles des cibles intéressantes pour l'exploitation financière.

Les recherches du Dr Didem Pehlivanoglu portent sur le rôle des informations émotionnelles et motivationnelles sur la cognition dans des contextes fondamentaux et appliqués, avec un accent particulier sur la compréhension des contributions des différences individuelles aux interactions cognition-émotion.

Natalie Ebner est professeur titulaire et Trish Calvert Endowed Professor au département de psychologie du College of Liberal Arts and Sciences de l'université de Floride.

En 2021, plus de 90 000 personnes âgées ont été victimes de fraude, selon le FBI. Ces cas ont entraîné des pertes de 1,7 milliard de dollars, soit une augmentation de 74 % par rapport à 2020. Malgré cela, il pourrait s'agir d'une sous-estimation importante, car l'embarras ou le manque de sensibilisation empêchent certaines victimes de se manifester.

L'exploitation financière est l'une des formes les plus courantes de maltraitance des personnes âgées. Les auteurs sont souvent des personnes appartenant au cercle social proche de la victime - membres de la famille, soignants ou amis - mais il peut aussi s'agir d'étrangers.

Lorsque les personnes âgées sont victimes d'une fraude financière, elles perdent généralement plus d'argent que les victimes plus jeunes. Ces pertes peuvent avoir des conséquences dévastatrices, d'autant plus que les personnes âgées ne disposent que de peu de temps pour récupérer leur argent, ce qui réduit considérablement leur indépendance, leur santé et leur bien-être.

Mais les personnes âgées ont été largement négligées dans la recherche sur ce type de criminalité en plein essor. Nous sommes des psychologues qui étudient la cognition sociale et la prise de décision, et notre laboratoire de recherche à l'université de Floride vise à comprendre les facteurs qui déterminent la vulnérabilité à la tromperie à l'âge adulte et au cours du vieillissement.

Définition de la vulnérabilité

L'exploitation financière fait appel à diverses tactiques d'exploitation, telles que la coercition, la manipulation, l'influence indue et, souvent, une forme ou une autre de tromperie.

La plupart des recherches actuelles se concentrent sur la capacité des gens à distinguer la vérité du mensonge dans la communication interpersonnelle. Cependant, la tromperie se produit dans de nombreux contextes, et de plus en plus souvent sur l'internet.

Notre laboratoire mène des expériences en laboratoire et des études en situation réelle pour mesurer la susceptibilité dans diverses conditions : jeux d'investissement, scénarios mensonge/vérité, courriels d'hameçonnage, messages textuels, fausses nouvelles et "deepfakes" - vidéos ou images fabriquées par une technologie d'intelligence artificielle.

Pour étudier comment les gens réagissent à la tromperie, nous utilisons des mesures telles que des enquêtes, l'imagerie cérébrale, le comportement, les mouvements oculaires et le rythme cardiaque. Nous recueillons également des biomarqueurs liés à la santé, comme le fait d'être porteur de variantes génétiques qui augmentent le risque de maladie d'Alzheimer, afin d'identifier les personnes particulièrement vulnérables.

Nos travaux montrent que la capacité d'une personne âgée à détecter la tromperie ne dépend pas uniquement de ses caractéristiques individuelles. Elle dépend également de la manière dont elles sont ciblées.

Facteurs de risque individuels

Une meilleure cognition, des capacités sociales et émotionnelles et une bonne santé cérébrale sont toutes associées à une moindre susceptibilité à la tromperie.

Les fonctions cognitives, telles que la rapidité avec laquelle notre cerveau traite les informations et la qualité de notre mémoire, diminuent avec l'âge et ont un impact sur la prise de décision. Par exemple, chez les personnes âgées d'environ 70 ans ou plus, le déclin de la pensée analytique est associé à une capacité réduite à détecter les fausses nouvelles.

En outre, la faiblesse de la mémoire chez les personnes âgées est associée à une plus grande vulnérabilité à l'hameçonnage par courrier électronique. En outre, selon des recherches récentes, cette corrélation est particulièrement prononcée chez les personnes âgées porteuses d'une variante génétique qui constitue un facteur de risque génétique pour le développement de la maladie d'Alzheimer plus tard dans la vie. En effet, certaines recherches suggèrent qu'une plus grande exploitabilité financière pourrait servir de marqueur précoce d'un déclin cognitif lié à la maladie.

Les influences sociales et émotionnelles sont également cruciales. Une humeur négative peut renforcer la capacité d'une personne à détecter les mensonges, tandis qu'une humeur positive à un âge très avancé peut nuire à la capacité d'une personne à détecter les "fake news".

Le manque de soutien et la solitude exacerbent la susceptibilité à la tromperie. L'isolement social pendant la pandémie de COVID-19 a entraîné une dépendance accrue à l'égard des plateformes en ligne, et les personnes âgées ayant une faible culture numérique sont plus vulnérables aux courriels frauduleux et aux appels téléphoniques non sollicités.

Enfin, les réactions du cerveau et du corps jouent un rôle essentiel dans la vulnérabilité à la tromperie. L'un des facteurs importants est la conscience intéroceptive, c'est-à-dire la capacité à lire avec précision les signaux de notre propre corps, comme une "intuition". Cette conscience est corrélée à une meilleure détection des mensonges chez les personnes âgées.

Selon une première étude, les personnes âgées exploitées financièrement présentaient une taille d'insula - une région du cerveau essentielle à l'intégration des signaux corporels et environnementaux - significativement plus petite que les personnes âgées qui avaient été exposées à la même menace mais l'avaient évitée. Une activité réduite de l'insula est également liée à une plus grande difficulté à percevoir les indices qui font qu'une personne semble moins digne de confiance.

Types de fraude efficace

Toutes les tromperies n'ont pas la même efficacité sur tout le monde.

Nos résultats montrent que l'hameçonnage par courriel qui s'appuie sur la réciprocité - la tendance qu'ont les gens à rembourser ce qu'une autre personne leur a fourni - était plus efficace sur les adultes plus âgés. Les jeunes adultes, en revanche, étaient plus susceptibles de tomber dans le piège des courriels d'hameçonnage qui faisaient appel à la rareté : la tendance des gens à percevoir une opportunité comme ayant plus de valeur si on leur dit que sa disponibilité est limitée. Par exemple, un courriel peut vous avertir qu'une collection de pièces de monnaie des années 1950 est disponible à un prix réduit si vous l'achetez dans les prochaines 24 heures.

Il est également prouvé qu'avec l'âge, nous avons plus de difficultés à détecter le "loup déguisé en agneau", c'est-à-dire une personne qui semble digne de confiance, mais qui n'agit pas de la même manière. Dans un jeu de cartes, nous avons constaté que, par rapport à leurs homologues plus jeunes, les personnes âgées sont plus susceptibles de choisir des jeux présentant des visages dignes de confiance, même si ces jeux de cartes se traduisent systématiquement par des gains négatifs. Même après avoir pris connaissance de comportements indignes de confiance, les personnes âgées ont éprouvé plus de difficultés à surmonter leurs impressions initiales.

Réduire la vulnérabilité

Pour prévenir la victimisation, il est essentiel d'identifier les personnes particulièrement exposées au risque d'exploitation financière chez les personnes âgées.

Nous pensons que les interventions devraient être adaptées, au lieu d'une approche unique. Par exemple, des algorithmes d'apprentissage automatique pourraient un jour déterminer les types de messages trompeurs les plus dangereux auxquels certains groupes sont confrontés - par exemple dans des messages textuels, des courriels ou des plateformes de médias sociaux - et fournir des avertissements sur place. Les consommateurs noirs et hispaniques sont plus susceptibles d'être victimes d'abus, d'où le besoin urgent d'interventions adaptées à leurs communautés.

Les efforts de prévention gagneraient à adopter une approche holistique pour aider les personnes âgées à réduire leur vulnérabilité aux escroqueries. Les formations dans les domaines de la finance, de la santé et de la culture numérique sont importantes, mais il en va de même pour les programmes de lutte contre la solitude.

Les personnes de tous âges doivent garder ces leçons à l'esprit lorsqu'elles interagissent avec des contenus en ligne ou des inconnus, mais pas seulement. Malheureusement, l'exploitation financière est souvent le fait de personnes proches de la victime.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.