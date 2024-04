Les pays africains accusent l'Allemagne de "néocolonialisme" à propos de l'interdiction de la chasse au trophée

Steffi Lemke est la ministre allemande de l'environnement, de la protection de la nature, de la sécurité nucléaire et de la protection des consommateurs.

Le parti écologiste allemand a été accusé de "causer des dégâts" en Afrique et d'agir comme si les citoyens namibiens "ne pouvaient pas penser par eux-mêmes" à la suite de projets visant à interdire l'importation de trophées de chasse.

La polémique a éclaté lorsque la ministre verte de l'environnement, Steffi Lemke, a commencé à faire campagne en faveur de l'interdiction, qualifiant l'importation de trophées d'"absurde". Des interdictions similaires sont également envisagées en Grande-Bretagne et ailleurs en Europe.

Mme Lemke s'est plainte de la chasse d'animaux "en voie d'extinction", ce qui a incité les autorités namibiennes à souligner que la chasse est en fait un élément clé de la conservation.

Le ministre de l'environnement de ce pays africain, Pohamba Shifeta, a déclaré au journal allemand Bild que la chasse au trophée se déroulait dans le respect de directives internationales strictes, ajoutant que si l'Allemagne rendait cette chasse "impossible", il s'agirait d'une "ingérence illégale et néocoloniale qui irait à l'encontre de la situation juridique internationale".

Maxi Louis, qui est à la tête d'une importante association namibienne de réserves naturelles et de conservation, est allé plus loin en déclarant au journal : "Ces gens veulent peut-être faire le bien, mais ils causent des dégâts dans un pays africain. Nous le leur disons, mais ils ne nous écoutent pas. Ils disent : Ils ne peuvent pas penser par eux-mêmes. Avec leur projet, les Verts retombent dans le colonialisme du 19e siècle. Ces gens ont l'audace de dire à un pays africain ce qu'il doit faire. C'est une attitude et un comportement racistes à notre égard."

Le différend ne se limite pas à la Namibie. Les autorités du pays voisin, le Botswana, ont menacé d'envoyer 20 000 éléphants en Allemagne pour protester contre l'interdiction potentielle d'importer des trophées, envisagée malgré la surpopulation de ce mammifère (ses dirigeants affirment que le pays abrite environ 130 000 éléphants).

Insistant sur le fait que la promesse de ce "cadeau" n'était "pas une blague", le président Mokgweetsi Masisi a déclaré que les éléphants devraient être autorisés à "errer librement" comme ils le feraient au Botswana. Il a ajouté : " Il est très facile de s'asseoir à Berlin et d'avoir une opinion sur nos affaires au Botswana. Nous payons le prix de la préservation de ces animaux pour le monde entier, et même pour le parti de Lemke."

Même la Commission européenne a reconnu l'année dernière que, pour autant qu'elle soit "bien réglementée", la chasse au trophée "peut être bénéfique à la fois pour la conservation des espèces sauvages et pour les moyens de subsistance et le bien-être des populations autochtones et des communautés locales qui vivent avec les espèces sauvages".

Masisi a averti que la surpopulation d'éléphants est devenue si importante que les cultures et même les villages sont profanés par ces créatures. Le ministère fédéral allemand de l'environnement a déclaré que Mme Lemke avait "fait savoir qu'elle accepterait l'invitation du Botswana si l'occasion se présentait" d'inspecter les efforts de conservation du pays.

