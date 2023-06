Les migrantes abandonnent leurs enfants en Espagne dans le cadre d'un programme de regroupement familial

Des migrants sur un navire en Méditerranée - Photo AFP

Pour obtenir le statut de résident espagnol, des femmes étrangères se rendent en Espagne avec des visas de tourisme et abandonnent leurs enfants, qui prétendent ensuite être des réfugiés mineurs non accompagnés, afin de profiter de la politique de regroupement familial de l'Espagne.

Chris Tomlinson est un journaliste britanno-canadien qui travaille pour The European Conservative. Il s'intéresse aux migrations, à la politique européenne, à l'extrémisme de gauche et au terrorisme islamique.

La police espagnole a affirmé que des femmes migrantes se rendaient en Espagne avec des visas de tourisme et abandonnaient ensuite leurs enfants dans le pays, leur demandant de s'enregistrer en tant que demandeurs d'asile mineurs non accompagnés dans le but d'entrer plus tard dans le pays par le biais du regroupement familial.

Cette tendance a été révélée par l'arrestation d'une Marocaine, accusée d'abandon d'enfant après que son fils se soit présenté aux autorités espagnoles en prétendant être un mineur étranger non accompagné (MENA), selon un rapport du journal La Razon.

À la suite d'une enquête rapide sur le cas de l'enfant, les agents espagnols ont pu retrouver la Marocaine avant qu'elle ne s'enfuie du pays, et l'ont arrêtée dans un aéroport. Deux autres personnes ont également été arrêtées et ont dû faire des déclarations concernant leur éventuelle collaboration avec la femme.

Le groupe III de l'Unité de lutte contre les réseaux d'immigration et les faux documents (U.C.R.I.F.) de la brigade de Saragosse a déclaré qu'il n'excluait pas d'autres arrestations dans l'affaire de la Marocaine et qu'il travaillait avec les autorités judiciaires pour localiser des suspects potentiels qui pourraient également être impliqués.

Selon la police espagnole, les femmes étrangères utilisent depuis des années une tactique similaire à celle de la Marocaine. Elles viennent souvent en Espagne, apparemment en tant que touristes, puis abandonnent leur enfant, qui prétend ensuite être un demandeur d'asile. Des cas similaires ont été signalés dans différentes régions d'Espagne, principalement dans le sud.

L'objectif à court terme de ce stratagème est de faire reconnaître l'enfant comme réfugié par les autorités espagnoles et de lui accorder un statut de résident, tandis que l'objectif à plus long terme est d'accorder à la femme et à d'autres personnes le droit de résider dans le pays par le biais du regroupement familial, également connu sous le nom de "migration en chaîne".

Un autre stratagème pour entrer illégalement en Espagne a été utilisé l'année dernière lorsque les autorités espagnoles ont révoqué la nationalité espagnole de 78 bébés de mères marocaines qui avaient accouché en Espagne mais avaient menti sur le fait que les pères des enfants étaient des citoyens espagnols.

Les femmes auraient versé des sommes d'argent à des hommes espagnols qui auraient ensuite déclaré au registre civil espagnol de l'enclave nord-africaine de Melilla qu'ils étaient les pères des enfants. Comme dans le cas du projet révélé cette semaine, la mère bénéficiait du statut espagnol de l'enfant et était autorisée à entrer en Espagne dans le cadre du regroupement familial.

Selon l'agence européenne de surveillance des frontières Frontex, quelque 330 000 entrées illégales ont été enregistrées l'année dernière. La migration en chaîne pourrait entraîner un nombre bien plus élevé d'arrivées.

Selon Eurostat, l'agence statistique de l'Union européenne, en 2021, environ un tiers de tous les permis de séjour délivrés en une seule fois l'ont été à des fins de regroupement familial, et plus de 90 % des permis de regroupement familial ont été délivrés pour une durée de 12 mois ou plus.

Le regroupement familial peut concerner tous les membres directs des familles, y compris les parents âgés des adultes. En Italie, en 2018, il a été signalé que pas moins de 60 % des immigrants percevant une pension italienne n'avaient jamais cotisé au système et n'avaient jamais travaillé en Italie.

La migration en chaîne a été favorisée par certains gouvernements européens, comme en Allemagne, où la coalition de gauche, dirigée par le chancelier Olaf Scholz, a annoncé fin 2021 qu'elle souhaitait changer radicalement les politiques d'immigration du pays et ouvrir les portes pour permettre aux migrants vivant en Allemagne qui n'ont pas le statut de demandeur d'asile à part entière de faire venir les membres de leur famille.

Article initialement publié sur The European Conservative.