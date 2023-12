Les médias internationaux attribuent au… dérèglement climatique la responsabilité du massacre de centaines de Chrétiens survenu à Noël au Nigéria

Selon The Catholic News Agency, des bandes d'hommes armés de fusils et de machettes ont attaqué des villageois, tuant 198 personnes et en blessant 300 autres le soir de Noël

Une attaque contre des chrétiens au Nigeria à Noël a fait près de 200 morts. Alors que les bergers musulmans sont soupçonnés d’être à l’origine de ces violences, certains grands médias ont imputé les meurtres au changement climatique, semblant minimiser les conflits religieux existants.

Le massacre a eu lieu la veille de Noël dans 26 villages différents de l'État du Plateau central, à l'intérieur du pays. Selon The Catholic News Agency, des bandes d'hommes armés de fusils et de machettes ont attaqué des villageois, tuant 198 personnes et en blessant 300 autres.

Le Guardian, comme plusieurs autres médias, dont l’agence de presse Reuters, et le journal allemand Die Zeit, a partiellement imputé les meurtres au changement climatique, affirmant que les assaillants – des bergers majoritairement musulmans – ont massacré les agriculteurs chrétiens en raison d’intérêts concurrents pour les ressources naturelles.

The European Conservative s'est entretenu avec un prêtre catholique romain, le père Benedict Kiely, qui travaille avec les chrétiens persécutés dans le monde entier. Avec son association caritative Nasarean.org, il aide les chrétiens à lancer de petites entreprises dans des régions où ils ont été fortement persécutés, principalement par les musulmans.

Le P. Kiely a commenté les médias qui tentaient d'attribuer les attaques au changement climatique, en disant :

C’est le récit de l’Occident mondialiste post-chrétien. Comment pourraient-ils oser admettre qu’il y a un génocide en cours au Nigeria, perpétré par des musulmans contre des chrétiens ? Cela exigerait que des mesures soient prises. Je me souviens avoir entendu les paroles de l'évêque d'Ondo au Nigeria l'année dernière, lorsque plus de 40 de ses fidèles ont été tués lors de la messe de Pentecôte : « 40 de mes fidèles n'ont pas été tués à cause du réchauffement climatique, mais parce qu'ils étaient chrétiens ».

La présidente hongroise Katalin Novák a appelé à faire davantage pour protéger les chrétiens persécutés après les attaques, écrivant sur X :

Attaque brutale contre des chrétiens à Noël au Nigeria. Selon certains médias, plus d'une centaine de personnes ont été tuées. Mes pensées et mes prières vont aux familles des victimes. Ce massacre doit cesser. Les chrétiens persécutés doivent recevoir de l'aide.

Le gouverneur de l'État du Plateau, Caleb Mutfwang, a également condamné les attaques, les qualifiant de « barbares, brutales et injustifiées ». Un porte-parole du gouverneur a ajouté que le gouvernement local prendrait des « mesures proactives » pour mettre fin aux attaques contre des civils innocents dans la région.

Markus Amorudu, un villageois et témoin, a décrit la violence en ces termes : « Nous avions peur parce que nous ne nous attendions pas à une attaque. Les gens se sont cachés, mais les assaillants ont capturé beaucoup d’entre nous, certains ont été tués, d’autres blessés. »

Cette attaque n'est que le dernier épisode au milieu d'années de persécution et de massacres de chrétiens au Nigeria, que le Père Kiely et d’autres ont déclaré qu’il s’agissait désormais d’une tentative continue de génocide.

Plus tôt cette année, dans un article paru dans The European Conservative, le père Kiely a souligné quelques-uns des meurtres qui ont eu lieu au cours des premiers mois de 2023, notamment le massacre de 35 personnes le Vendredi Saint, qui ont également été tuées par des bergers musulmans.

Il a écrit :

Les meurtres étaient principalement attribués au changement climatique. Les bergers musulmans peuls « doivent » tuer les chrétiens, comme ils le font depuis de nombreuses années, pour trouver des pâturages pour leur bétail. Ce dépeuplement « nécessaire » au nom du changement climatique implique apparemment l'incendie d'églises remplies de fidèles, la destruction de villages, des viols, des enlèvements et, comme le dimanche de Pentecôte de l'année dernière, l'exécution par balle de plus de 40 personnes assistant à la messe.

Le P. Kiely a également noté que les chrétiens nigérians et leur sort sont souvent négligés par les grands gouvernements, en particulier celui des États-Unis sous la présidence de Joe Biden. Kiely affirme que le commerce – en particulier le commerce des armes – est l’une des raisons pour lesquelles la persécution des chrétiens au Nigeria est largement ignorée par l’administration Biden.

On estime qu’au cours des 14 dernières années, plus de 52 000 chrétiens ont été assassinés au Nigeria à cause de leur foi. En 2021, le P. Joseph Fidelis du diocèse de Maiduguri a exprimé sa frustration face à la description de la situation comme des « affrontements » ou des « conflits » entre groupes opposés. "Ce n'est pas un affrontement, c'est un lent génocide", a-t-il dit.

Cette statistique choquante provient d'un rapport publié cette année par la Société internationale pour les libertés civiles et l'État de droit (Intersociety), qui affirme que les attaques perpétrées par des bergers liés à des groupes djihadistes tels que Boko Haram ont été un facteur important dans le meurtre de chrétiens.

Outre les meurtres, le rapport affirme que jusqu'à cinq millions de chrétiens au Nigeria ont été déplacés ou transférés vers des camps de réfugiés internes au pays et qu'au moins 18 000 églises à travers le pays ont été incendiées, ainsi que plus de 2 200 écoles chrétiennes.

