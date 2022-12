Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Selon lui la nouvelle année verra l’avènement d’un quatrième Reich comprenant tous ses satellites que sont la Tchéquie, la Slovaquie, les Pays Baltes, l’Ukraine. Deutschland Über Alles ?

La Pologne, toujours selon cette boule de cristal, va exploser. Tout comme l’Irlande et l’Écosse qui vont se séparer du Royaume Uni. Les États-Unis cesseront d’exister sous leur forme actuelle et à la suite d’une nouvelle guerre de sécession, la Californie et le Texas deviendront indépendants. Et c’est Elon Musk qui sera le prochain président, en 2023, de cet état amputé.

Plongeons encore dans cette boule de cristal qui recèle d’infinies richesses. Le dollar et l’euro s’effondreront et cesseront d’être des monnaies de référence. On ne savait pas que le rouble se portait si bien…

Les délires orgasmiques du camarade vodka sont suivis par des millions de russes. Ils apprendront également que la Pologne et la Hongrie vont se partager les territoires occidentaux de l’Ukraine. Et nombre d’entre eux ont la faiblesse d’y croire. On remarquera que le Dimitri Medvedev s’est prudemment abstenu de pronostiquer les victoires de l’armée russe en Ukraine. Nous aussi, nous avons notre boule de cristal. Et nous y voyons la fin de Medvedev et de Poutine.