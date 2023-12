"Les Guerres de Lucas" : « A Long Time Ago, in a Galaxy Far, Far Away… »

C’est l’histoire d’un film qui aurait dû ne jamais exister. Tout était réuni pour en faire le plus grand flop de l’histoire du cinéma : l’incapacité de George Lucas à rendre accessible sa vision avant-gardiste du cinéma ; l’incompétence des dirigeants de la Fox ; le conservatisme d’une profession acceptant mal d’être secouée par un jeune homme aux airs de « comptable » ; des délais et un budget impossibles à tenir ; des effets spéciaux, des costumes, des décors et des bruitages à créer de toutes pièces ; des conditions météorologiques et géopolitiques dantesques lors du tournage en Tunisie ; un lancement si mal préparé qu’il semblait condamner tout espoir de succès…

C’est l’histoire d’un génie tout d’abord incompris qui se rêvait coureur automobile. Celle du fils unique d’une famille emblématique du « rêve américain » des années 50 et 60, né dans une petite ville de Californie, dévoreur de comics, fan inconditionnel de Flash Gordon, rétif aux études, et qui se lança à corps perdu dans le cinéma suite à un accident de voiture qui aurait pu lui coûter la vie…

C’est l’histoire d’un couple étonnamment assorti. Celui de Marcia, « exubérante, pétillante, extravertie » qui tombe sous le charme de George, introverti, pas bavard mais « trop mignon ». « Plus ardente supporter » de son mari, elle en est aussi la « plus féroce critique ». Les retours qu’elle lui fait, parfois durs, souvent sans concession, toujours justes, l’aideront à enfanter son chef d’œuvre. Non contente de « coacher » son mari – saluons le prémonitoire et inestimable : « Souviens de toi des mots de Hitchcock : La réussite d’un film se mesure à l’envergure de son méchant… » –, Marcia joua également un rôle décisif au sein de l’équipe qui réussit l’exploit de monter le film en moins de huit mois ! Tous les fans de Star Wars doivent donc une reconnaissance éternelle à cette femme remarquable, qui eut le double mérite de percevoir le génie de son mari et de lui permettre de le révéler.

C’est enfin l’histoire d’un homme, George Lucas qui, comme tous les hommes qui savent la valeur de côtoyer des femmes de talent, eut l’intelligence et l’humilité d’associer la sienne à son travail et, surtout, de l’écouter.