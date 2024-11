Avant-Garde Foundation est un Do Tank qui a pour mission de redonner à la société l’envie et le pouvoir d’agir, pour construire un avenir positif, inclusif et désirable, en réinventant les imaginaires Français et européens autour de cinq domaines qui nous touchent tous et tous les jours, à savoir, les arts, les sciences, les lettres, les techniques et la société.