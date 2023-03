"Les dimanches de Jean Dezert" de Jean de la Ville de Mirmont : une chronique décalée et poétique de la banalité des jours d’un rêveur solitaire

L'AUTEUR

Jean de la Ville de Mirmont, né en 1886 à Bordeaux, rêvait « de grands départs inassouvis » en longeant les quais de la Garonne. Il fut l’ami sur les bancs de la faculté de droit et d’admiration mutuelle de François Mauriac, qui préfaça son livre publié à compte d’auteur et seul un recueil de poèmes publiés à titre posthume, L’horizon chimérique, et quelques contes constituent le reste de son œuvre incomplète. Réformé à deux reprises, il réussit à s’engager avant de mourir sous les obus allemands au Chemin des Dames. Par sa modernité intemporelle, Les dimanches de Jean Dézert a toujours, au fil des années, bénéficié de rééditions régulières et conservé un club de lecteurs fidèles.