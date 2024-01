Les défauts de Trump deviennent ses meilleurs atouts électoraux et voilà pourquoi

Malgré ses difficultés avec la justice, ses insultes envers ses adversaires politiques, Donald Trump reste populaire et le favori dans les sondages.

Anne Toulouse est une journaliste franco-américaine. Auteur de deux livres sur Donald Trump, elle « l'étudie » depuis huit ans, et partage actuellement son temps entre Arlington, en Virginie, et Paris. Son dernier livre s'intitule L'art de "trumper" : ou comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde (Ed. du Rocher, 2024). Elle a également publié un essai sur le wokisme en 2022 aux éditions du Rocher.

Atlantico : En quoi les défauts de Donald Trump deviennent des forces politiques ? Comment expliquer que les défauts de Donald Trump se transforment en atouts politiques ? Pourquoi l’agressivité de Trump et ses mensonges deviennent des atouts ? Pourquoi sa violence verbale est perçue par les Américains comme le gage qu’il est capable de s’opposer au mainstream et de faire bouger les lignes et l’Etat profond ?

Anne Toulouse : Je ne suis pas tout à fait d’accord avec votre analyse. D’abord je ne pense pas qu’on puisse dire que ses défauts se transforment parmi l’immense majorité des Américains qui vont voter pour lui ne rêvait pas d’avoir pour candidat un repris de justice qui insulte ses rivaux et a attaqué les institutions du pays qu’il veut rediriger. Dans un domaine, la politique, où tout le monde a un langage plus ou moins ambigu, Donald Trump est un adepte de l’absence de filtre. Il a un langage très coloré, qui est parfois violent, parfois extrêmement insultant pour certains de ses adversaires. Trump est un agitateur.

Mais la violence n’est pas au cœur des attentes de l’Amérique. Lors de l’assaut du Capitole, des milliers de partisans de Trump ont attaqué le symbole de la Nation. Mais l’ensemble des Etats-Unis ne s’est pas soulevé. Il y a eu une réprobation générale, notamment dans les médias. Certains électeurs qui n’ont pas pardonné ce qui s’est passé ce jour-là.

L’autre force et atout majeur de Donald Trump, qui fait aussi partie de ses défauts initialement, est qu’il a attaqué le système des partis traditionnels qui avaient abandonné les Américains et qui ne leur donnaient pas ce qu’ils attendaient. Donald Trump a décidé de prendre le système à contre-pied. Dans la mesure où ses adversaires n’ont pas réussi à reprendre la main et ont plutôt été entraînés à sa suite dans une politique de la peur et de l’extrêmisme.

L’un de ses atouts est plutôt qu’il promet à ses électeurs ce qu'ils ont envie d'entendre. Une partie de ceux qui le suivent sont eux-mêmes en révolte contre le système et trouvent un écho chez lui.

Le caucus de l'Iowa, qui vient de lancer la campagne électorale, n’est pas encore un véritable test à l’échelle nationale, il faudra voir s’il se confirme dans d’autres Etats.

Dans une élection générale, une partie de ses électeurs vont détourner pudiquement les yeux avant de voter. Certains sont aussi séduits par le programme économique de Trump ou parce qu'ils rejettent Joe Biden.

En ce qui concerne ses affaires judiciaires, l’un des grands talents de Donald Trump est de retourner les situations en sa faveur. Il se pose en martyr, explique qu’il est victime d'une véritable chasse aux sorcières et qu’il s’agit d’une vengeance politique. Cela fonctionne auprés d’une partie de la population. Dans la plupart des actions en justice contre lui, notamment celles qui ont lieu à New York, les magistrats qui le poursuivent ont été élus sous l'étiquette démocrate et ont fait campagne en promettant qu'ils allaient faire tomber Donald Trump. Cela donne donc du poids aux arguments de Trump.

Donald Trump contourne ses défauts comme un très bon vendeur. Il utilise les mêmes codes et la même stratégie que lorsqu’il était promoteur immobilier ou patron de casino.

Pourquoi cette manière d’être, cette manière de faire qui paraît extrême, est malgré tout efficace et constitue un atout politique pour Trump ? Pourquoi ses défauts deviennent des qualités politiques ? Comment expliquer que sa manière de parler, le fait qu’il soit poursuivi en justice ou son rôle dans l’attaque du Capitole aient trouvé des soutiens auprès d’une partie de l’électorat et deviennent des atouts ? En quoi cela correspond à une attente de l’Amérique ?

De nombreux électeurs américains sont déçus par leurs partis politiques, tout comme en France. Pendant des années, les Etats-Unis ont été électoralement partagés entre deux grands partis. Les Démocrates et les Républicains ont verrouillé le système électoral. Quelle que soit votre opinion politique, à l'arrivée, vous n'avez que deux candidats viables. Or, cette fois-ci grande majorité des Américains ne veulent ni de l'un ni de l'autre.

Les Etats-Unis sont traditionnellement représentés comme un pays coupé en deux entre les Démocrates et les Républicains. Le pays est coupé en trois en réalité. Un tiers des citoyens est affilié au parti démocrate, un tiers au parti républicain et le troisième socle concerne les indépendants. Il s’agit du tiers le plus important en nombre d’électeurs. Toute une partie du pays est donc frustrée de ne pas avoir de représentation électorale et du coût de la vie en faisant leurs achats.

Une partie de l’électorat américain se détourne-t-il des affaires judiciaires de Donald Trump ?

Ces affaires judiciaires sont encore en cours ou n’ont pas encore été jugées. Mais la situation pourrait changer s’il était condamné. Cela pourrait donner à penser à certains électeurs, c’est pour cela que les avocats de Donald Trump tentent de repousser au maximum l’ouverture des actions en cours pour que cela ne coïncide pas avec la campagne électorale.

Qu'est-ce que ce contexte et ce rapport des électeurs vis-à-vis des défauts de Donald Trump, nous dit sur les chances de Donald Trump dans la campagne électorale actuelle ?

Les pronostics sont à peu près à cinquante-cinquante entre lui et Biden. Mais les sondages valent ce qu’ils valent à 10 mois de l’élection, d’autant que les trois quarts des Américains ne veulent pas du duo Trump Biden.

Les électeurs américains, en majorité, risquent d’être tentés de recourir au vote à l’envers en cas de duel entre Joe Biden et Donald Trump pour la Maison Blanche en 2024. Ils vont voter pour le moins pire des candidats à leurs yeux.

Quels sont les meilleurs atouts politiques et électoraux de Trump ?

Donald Trump bénéficie du soutien inconditionnel de ses partisans et d'une partie de l'électorat qui représente près de 15 % des électeurs. La motivation de ses soutiens et de ses partisans est un atout majeur politique de Donald Trump. Cela a encore été démontré lors du récent caucus de l’Iowa où ils se sont mobilisés pour aller voter malgré les conditions climatiques difficiles avec une tempête de neige.

Malgré de bon chiffre, les électeurs ne ressentent pas l’amélioration de la situation économique dans leur quotidien et la hausse des taux d’intérêt pèse sur les ménages.

Lors de son débat contre Jimmy Carter Ronald Reagan demandait « êtes-vous mieux aujourd’hui qu’il y a quatre ans ». C’est de la réponse à cette question que dépendent en partie les chances de Donald Trump.

Anne Toulouse vient de publier « L'art de trumper Ou comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde » aux éditions du Rocher

