Conséquences néfastes

Les crypto-monnaies font gagner beaucoup d’argent aux investisseurs - et rendent plus difficile la détection des escrocs financiers

La croissance du secteur de la finance décentralisée - y compris les crypto-monnaies et les plateformes qui facilitent leur commerce - offre une alternative à la finance traditionnelle. Cependant, outre les nouvelles possibilités qu'elle offre, la croissance de la finance décentralisée (comme on l'appelle) a entraîné de graves risques de criminalité financière et d'escroquerie.