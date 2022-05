THÈME

Dans les premiers mois de la seconde guerre mondiale, l'île de Sein, au large de la pointe du Raz, poursuit sa vie routinière faite de pêche hauturière et de lien avec le continent. Mais la guerre gronde et les nuages s'accumulent à l'horizon. Les nouvelles vont vite : il parait qu'un général inconnu s'est enfui en Grande Bretagne et appelle les français à résister. Le 22 juin, quelques dizaines d'habitants écoutent le second discours du Général de Gaulle. Faut-il rester fidèle à Pétain, faut-il partir ?

Cette histoire en bande dessinée raconte avec fidélité et précision ces quelques jours de tensions, mêlant marins, curé, Maire, notables. En cette fin juin, ils seront 114 à choisir de rejoindre Londres, constituant alors, selon les termes du Général, "le quart de la France" - entendez de la France Libre, de ces premiers volontaires pour la libération de la France. L'histoire raconte enfin les deux hommages rendus à l'île et ses habitants, par le Général de Gaulle, à la libération et en 1960, faisant de Sein, la Communauté publique française la plus décorée de la seconde guerre mondiale.

POINTS FORTS

L'histoire est assez incroyable pour mériter d'être à nouveau racontée, évoquant subliminalement, en cette année 2022, l'engagement patriotique des Ukrainiens pour défendre leur pays de l'invasion Russe.

Son scénario est précis, clair, chronologique et aussi bien mis en images qu'en couleurs, dans une bande dessinée d'assez grand format. On suivra le destin de Franch', on s'immergera dans de belles vues de l'île, on partagera les inquiétudes du Maire et on appréciera une annexe historique très bienvenue, agrémentée de photos d'époque, signée de Vladimir Trouplin, le Conservateur du musée de l'Ordre de la Libération.

QUELQUES RÉSERVES

Ce travail historique de mémoire et de transmission ne suscite de ma part aucune réserve.

ENCORE UN MOT...

Cet album est le 8ème d'une série dédiée aux Compagnons de la libération. On peut saluer ce parti pris des éditions Grand Angle, qui proposent de partager, par la bande dessinée, une page d'histoire dont le souvenir s'efface avec le temps alors qu'ils étaient 1038 à avoir dit non, avant les autres, à la dissolution de la France dans le nazisme. Cette bande dessinée est réussie, par le mariage d'un scénario bien écrit et d'un dessin évocateur, fidèle aux lieux, aux protagonistes, aux événements. Il est clairement une invitation à découvrir les 7 autres tomes, parus depuis Mai 2019 : Le Général Leclerc, Pierre Messmer, Jean Moulin, Philippe Kieffer, Romain Gary, Hubert Germain, Simone Michel- Levy (une des 6 femmes Compagnon de la libération). A recommander aux jeunes de 7 ans à … 82 ans !

UNE ILLUSTRATION

L'AUTEUR

Jean Yves Le Naour, auteur du scénario, est historien, spécialiste du XXème siècle. Il est scénariste de documentaires et de bandes dessinées, dont une série sur Verdun, une sur Charles de Gaulle, une troisième sur les Compagnons de la Libération (cf. ci-dessus les 7 titres dont il a écrit les scénarii). Il a signé de très nombreux essais et documentaires, et son travail a reçu de nombreux prix, dont le Grand Prix du livre d'histoire d'Ouest France, pour les Soldats de la honte.

Brice Goepfert est dessinateur et scénariste de bande dessinée. Il a notamment dessiné la série du Fou du Roy, une des branches de la saga des 7 vies de l'épervier (cf. https://www.culture-tops.fr/critique-evenement/bd/les-7-vies-de-lepervier-troisieme-epoque-t2-quest-ce-que-ce-monde). Il est aussi le dessinateur des Chemins de Malefosse, pour une dizaine d'albums de la célèbre série se déroulant sous le règne d'Henri IV et publiée de1983 à 2016.

Fabien Blanchot est coloriste - un travail oh combien important et subtil en bande dessinée ! Il a notamment mis en couleur une intégrale de la vie de Charles de Gaulle, dont Jean Yves le Naour est le scénariste !