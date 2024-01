"Les cellules : une histoire de la vie" de Christian Sardet

Tout est intelligent dans ce beau livre ! Le glossaire et les schémas repères dans la double couverture, les incroyables illustrations s'inspirant des calligrammes de Guillaume Apollinaire, l'iconographie microscopique ou encore les créations numériques pour restituer en réalité "virtuelle" ces cellules, bactéries et archées, leurs organites et condensats, leurs modes d'activation, incroyables machines dont l'activité n'a cessé depuis près de 4 milliards d'années !

Il ne faut pas cacher que l'assimilation de son contenu peut s'avérer "exigeante". La lecture de ce "beau livre" demande un effort d'attention et de compréhension pour intégrer avec ce niveau de détail et de vulgarisation la mécanique du vivant. Comme une compensation, formellement, ce livre est exceptionnel et son auteur - avec ses qualités propres - a raison de rendre hommage à l'éditeur Ulmer - aux collègues et amis embarqués dans l'aventure, "pour avoir cru en ce projet inédit". Les cellules, une histoire de la vie n'est pas seulement un beau livre, c'est aussi une belle preuve d'intelligence scientifique et de vulgarisation audacieuse !