Les angines streptococciques se multiplient, voilà comment s’en protéger au mieux

De plus en plus de personnes sont touchées par des angines.

L’angine streptococcique est une infection de la gorge. Quels sont ses symptômes ? Et comment la prévenir et la traiter ?

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie" , aux éditions Telemaque

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Atlantico : Les cas d'angine streptococcique ont augmenté et sont devenus plus graves au cours de l'année dernière, comment expliquer cette recrudescence ?

Christophe De Jaeger : La réponse la plus évidente à cette situation est que, en raison des années de COVID, les mesures de protection telles que le port de masques, le respect des distances et un lavage fréquent des mains ont réduit considérablement la propagation de maladies infectieuses telles que les angines, les gastro-entérites et les grippes. Cependant, avec la levée progressive des restrictions et la reprise des habitudes antérieures à la pandémie, il y a une exposition accrue aux virus et aux bactéries, tels que le streptocoque. En conséquence, on observe une recrudescence de ces types de pathologies.

Il y a donc de plus en plus de malades atteints d’angines, quels en sont les symptômes et comment les traiter ?

Les symptômes de l'angine streptococcique sont bien caractérisés. Ils se manifestent avant tout par une douleur intense dans la gorge qui donne l'impression d'avaler des lames de rasoir. On observe également une langue blanche, des amygdales enflées avec des dépôts blanchâtres, de la fièvre et des ganglions gonflés. Ces quatre signes sont les principaux indicateurs de l'infection. Il est important de noter que l'absence de signes tels qu'un nez qui coule ou des symptômes de rhinopharyngite est crucial pour différencier l'angine streptococcique d'une autre infection virale. En effet, dans le cas d'une rhinopharyngite, la présence de toux peut être associée à des douleurs dans la gorge, mais la fièvre et les ganglions gonflés sont absents.

Avant d'entamer le traitement, il est important de procéder à un diagnostic. Les médecins généralistes disposent d'un petit test qui permet de déterminer rapidement si l'angine est d'origine virale ou non. Ce test est particulièrement utile dans les cas où les symptômes sont mélangés et ne sont pas facilement identifiables. En cas de présence de streptocoque dans la gorge, le traitement antibiotique est incontournable pour éviter les complications liées à l'angine, telles que le rhumatisme articulaire aigu ou les atteintes des valves cardiaques et des reins. Les antibiotiques ont permis de lutter contre ces complications graves qui étaient fréquentes avant leur introduction. Cependant, dans certains pays en développement, où l'accès aux antibiotiques est limité, ces complications restent malheureusement encore trop fréquentes.

Il vaut mieux prévenir que guérir, comment pouvons-nous donc s’en prémunir ?

Le streptocoque est une bactérie qui peut être véhiculée par la salive et les postillons. Tout contact direct doit être évité, et il est donc important de continuer à se laver les mains régulièrement. Le risque de contamination est élevé lorsqu'on touche quelque chose qui est porteur de la bactérie, et si on met ensuite ses mains dans sa bouche, son nez ou près des lèvres, cela peut favoriser la transmission. Les recommandations d'hygiène que nous avons tous apprises pendant la pandémie de COVID-19 sont tout à fait valables. Il est crucial de se laver les mains régulièrement. De plus, le port d'un masque par les personnes malades et dans les zones à forte densité de population est fortement recommandé, car le masque est un élément de protection efficace.