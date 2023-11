"Les 7 vies de Mlle Belle Kaplan" de Gilles Paris : vouloir c’est gagner et y réussir n’appartient qu’à ceux qui l’ont décidé

Le livre "Les 7 vies de Mlle Belle Kaplan" de Gilles Paris est publié aux éditions Plon.

Les 7 vies de Mlle Belle Kaplan,

De Gilles Paris

Plon

Parution en septembre 2023

218 pages

19,90 euros

Notre recommandation : 5/5

THÈME

« Ma vie d’escort-girl a fait de moi une guerrière froide qui n’attend rien des autres. Je me suis durcie, pareille au granit…j’étais d’une compagnie utile, j’avais étudié mille sujets de conversation, je savais tout des cours de la Bourse, de la politique, de l’économie, de la géographie des villes où je me rendais. » p. 94-95

Quelles sont Les 7 vies de Mlle Belle Kaplan ? Si elle veut agir, aimer, triompher, ces trois verbes sont un défi : non seulement elle y parviendra mais il n’est pas exagéré de dire que l’auteur sera capable de tout avec ses trente personnages. Un nombre époustouflant ! Six seront à Paris, cinq à Miami, Ernest Hemingway à Key West …et d’autres dans ce que l’auteur nomme les îles Keyles.

POINTS FORTS

Le ton de l’auteur comme la rapidité de ses convictions. S’y ajoutentles desseins obstinés de Belle Kaplan, quel que soit le sujet qu’elle aborde.

Ce livre sorti en septembre 2023 passionnera par son style, son thème et la personnalité de son héroïne, Belle Kaplan..

QUELQUES RÉSERVES

Si les 51 chapitres de ce livre peuvent impressionner le lecteur avant même de les avoir lus, les noms et prénoms des 30 personnages sont si nombreux que l’on ne sait plus de qui parle l’auteur.

ENCORE UN MOT...

“Encore un mot…”cette expression bien française naît souvent quand nous cherchons à faire une conclusion. Ce mot vient d’un courrier signé de Belle Kaplan qu’elle adresse à son ami Ben : « Cher Ben, tu n’entendras plus parler de moi, je prends une nouvelle identité, encore une, diras-tu mais il s’agit, je l'espère, de la dernière. Je fuis à l’étranger. Tes lettres m’ont bouleversée. Jamais je n’aurais imaginé laisser cette empreinte en toi. Je te dois d’aimer la vie, ce dont l’orphelinat nous aura privés toute notre enfance, et pour moi bien au-delà ; j’ai été une enfant, puis une adolescente en colère, sans savoir pourquoi. Tout a été prétexte à me battre, à me défendre, principalement avec les hommes, que je n’ai guère tenus en estime. Tu fais exception, puisque j’ai toujours eu envie de te cajoler, de te protéger des aléas de la vie, du monde en général.» p.203

UNE PHRASE

« Comprendre la nature humaine est la clé pour se hisser au sommet…on change de vie comme on change de partenaires, aussi facilement, à condition d’en avoir les moyens. J’ai déjà eu six vies et cela me suffit.…j’ai peu d’attaches, voire aucune. Ce sont sans doute des années d’observation et de privations qui m’ont menée à cette attitude …l’essentiel est de rester aux aguets, car rien n’est jamais acquis ici-bas. » p.15

« La vie à deux est exquise en pensée mais je n’ai pas la moindre idée de ce qu’elle donnera dans la durée. J’ai connu beaucoup d’hommes dans mon existence, quelques épouses aussi, je suis lasse d’aimer sans le moindre sentiment…Même si fleuves et rivières ont charrié les années et la boue, je suis resté aussi droite qu’un phare en pleine tempête. » p. 178

L'AUTEUR

Gilles Paris est l’auteur de romans qui sont devenus très populaires et ce fut entre autres : -Autobiographie d’une courgette, paru en 2001 chez Plon, puis en 2013 sur le site les libraires.fr : “speciment etonnantissimes collège 2013 autobiographie d’une courgette, Flammarion Publicite Litte”. Autobiographie d’une courgette fut aussi adapté au cinéma en 2016 par Claude Parras, puis au théâtre Tristan-Bernard par Pamela Ravassard.

Au pays des kangourous (Editions Don Quichotte, 2012) Prix de la ville d’Aumale en 2014.

L’été des lucioles (Editions Héloïse d’Ormesson, 2014), Prix Rosine Perrier en 2015.

Un baiser qui palpite là, comme une petite bête (Gallimard jeunesse, 2021) reçoit le Prix de la Ville aux Livres-Creil la même année.

Le vertige des falaises (Plon, 2017)