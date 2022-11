"Le voyage de Gulliver" de Jonathan Swift : quand l’extraordinaire devient possible

Le spectacle "Le voyage de Gulliver" de Jonathan Swift est à retrouver en tournée dans toute la France.

LE VOYAGE DE GULLIVER

De Jonathan Swift

Adaptation : Valérie Lesort

Durée : 1H15

Mise en scène : Valérie Lesort et Christian Hecq

Avec : David Aléxis, Valérie Keruzoré, Caroline Mounier, Valérie Lesort, Emmanuelle Bougerol, Thierry Lopez, Eric Verdin, Pauline Tricot, Nicolas Verdier, Renan Carte

PARIS

En tournée dans toute la France jusque fin janvier 2023

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Le Voyage de Gulliver, satire sociale écrite par Jonathan Swift en 1726, est librement adaptée ici par Valérie Lesort, qui se concentre sur l’épisode de l’île de Lilliput.

Gulliver, chirurgien anglais du XVIII siècle, est un grand aventurier qui se retrouve seul survivant d’un naufrage….

Capturé par les Lilliputiens, Gulliver va tenter de retrouver sa liberté, en rendant de menus services à ses geôliers, comme par exemple, faire cesser le conflit qui a déclenché une guerre sans merci avec leurs voisins, au sujet d’un œuf à la coque...

POINTS FORTS

Dès l’apparition sur scène - alors que Gulliver perd connaissance sur le rivage - d’un ballet de mouettes curieuses et virevoltantes nous conquiert et nous embarque dans cette aventure extraordinaire. Extraordinaire est bien le mot, car aussitôt surgissent du fond obscur de la scène des petits personnages hybrides-têtes humaines et corps de marionnettes-pas plus haut que 50 cm, qui vont entreprendre de faire prisonnier le géant Gulliver !

La prouesse technique grâce au procédé du théâtre noir, ainsi que le jeu formidablement expressif, minutieux et drôle de tous les comédiens, rendent ce spectacle magique au sens propre du terme. Enfants comme adultes, on tombe sous le charme de cette aventure au pays Lilliput, et on en sort avec la joie profonde d’avoir partagé un moment de théâtre unique.

Les costumes et les décors sont tout simplement merveilleux.

Quelques numéros de chants et de danses des Lilliputiens auront fini de vous réjouir pour de bon.

QUELQUES RÉSERVES

Sincèrement aucune.

ENCORE UN MOT...

La satire sociale et politique imaginée il y a bien longtemps par Jonathan Swift, résonne encore parfaitement aujourd’hui, dénonçant entre autres, la quête du pouvoir absolu, les guerres inutiles, et surtout un hymne à la différence, et destine ce spectacle fantastique aussi bien aux enfants qu’aux adultes.

On ne peut guère en dire plus, tant les effets de surprises jouent un rôle essentiel dans ce spectacle, si ce n’est de vous laisser savourer ces découvertes avec jubilation.

Ah si ! Un seul mot pour finir : on espère secrètement, en sortant du théâtre, retrouver prochainement la suite des aventures de Gulliver !

UNE PHRASE

« Mon nom est Gulliver. Je suis chirurgien mais aussi, depuis toujours, grand amateur de voyages et d’aventures (…) Le 5 novembre, les matelots signalèrent un rocher à moins d’une demi-encablure de notre embarcation, le vent était si fort, qu’il nous entraîna droit dessus, et notre navire se brisa aussitôt. Nous parvînmes, avec six hommes de l’équipage à embraquer sur la chaloupe de secours. A la merci des vagues, notre petit bateau de fortune chavira. Ce que devinrent mes compagnons, je ne saurais le dire mais je suppose qu’ils périrent tous.

Pour ma part, je nageais où le hasard me dirigeait, poussé par le vent et la marée, jusqu’à atteindre un rivage.

Au bord de l’épuisement, je rampai hors de l’eau et perdis connaissance aussitôt. »

L'AUTEUR

(ou plutôt la personne qui en a réalisé l'adaptation)

Valérie Lesort est à la fois metteuse en scène, plasticienne, autrice et comédienne.

La passion commune avec Christian Hecq (sociétaire de la Comédie Française ) pour le spectacle visuel a scellé entre eux une riche collaboration artistique qui dure depuis 2012, et a donné lieu à de nombreux spectacles

En 2022 le duo obtient le Molière de la création visuelle et sonore, ainsi que celui de la mise en scène pour ce Voyage de Gulliver, créé à l’Athénée Théâtre Louis Jouvet.